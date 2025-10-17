Наполняем выходные приятными заботами: самый легкий способ замариновать опята
- Маринованные опята являются легкой в приготовлении закуской, что всегда поражает своим вкусом.
- Это идеальный способ наполнить выходные приятными заботами на кухне.
Маринованные грибочки – элементарная закуска, которая всегда дает просто фантастический эффект. Тем более когда речь идет о любимых опятах!
Маринованные опята – это классика "грибной заготовки", которая точно придется вам по вкусу. Они очень легкие в приготовлении, а съедаются еще быстрее! 24 Канал предлагает не пропустить прекрасную возможность заготовить любимую закуску и воспользоваться рецептом портала Cookpad.
Как легко замариновать опята?
- Время: 45 минут
- Порций: 1 банка 0,5 литра
Ингредиенты:
– опята;
– 2 столовые ложки уксуса;
– соль по вкусу;
– перец душистый и горошком;
– лавровый лист.
Приготовление:
- Опята тщательно промойте, залейте водой и доведите до кипения.
- Проварите 2 – 3 минуты, слейте воду и промойте грибы под проточной водой. Повторите эту процедуру еще раз.
- На третий раз добавьте в воду специи и соль, варите грибы до полной готовности, это примерно 30 – 35 минут.
- Пока опята варятся, подготовьте банки: хорошо вымойте их и простерилизуйте. Затем плотно разложите в них горячие грибы, слегка утрамбовывая.
- В каждую пол-литровую банку влейте по 1,5 – 2 столовые ложки уксуса. Накройте банки крышками и стерилизуйте в кастрюле, застеленной полотенцем, в течение 15 – 20 минут с момента закипания воды.
- После стерилизации банки плотно закатайте, переверните вверх дном и укутайте в одеяло до полного остывания.
А еще вам могут понравиться маринованные опята по старинному рецепту с ютуба "Закарпатская Хозяйка".
Как замариновать опята: видео
Закрутки надо готовить каждому
Стоит ожидать, что обстрелы россиян снова вызовут блэкауты, поэтому стоит сделать запасы пищи.
Что лучше всего заготовить рассказал известный исследователь украинской кухни Всеволод Полищук.