Маринованные грибочки – элементарная закуска, которая всегда дает просто фантастический эффект. Тем более когда речь идет о любимых опятах!

Маринованные опята – это классика "грибной заготовки", которая точно придется вам по вкусу. Они очень легкие в приготовлении, а съедаются еще быстрее! 24 Канал предлагает не пропустить прекрасную возможность заготовить любимую закуску и воспользоваться рецептом портала Cookpad.

Как легко замариновать опята?

Время: 45 минут

45 минут Порций: 1 банка 0,5 литра

Ингредиенты:

– опята;

– 2 столовые ложки уксуса;

– соль по вкусу;

– перец душистый и горошком;

– лавровый лист.

Приготовление:

Опята тщательно промойте, залейте водой и доведите до кипения. Проварите 2 – 3 минуты, слейте воду и промойте грибы под проточной водой. Повторите эту процедуру еще раз. На третий раз добавьте в воду специи и соль, варите грибы до полной готовности, это примерно 30 – 35 минут. Пока опята варятся, подготовьте банки: хорошо вымойте их и простерилизуйте. Затем плотно разложите в них горячие грибы, слегка утрамбовывая. В каждую пол-литровую банку влейте по 1,5 – 2 столовые ложки уксуса. Накройте банки крышками и стерилизуйте в кастрюле, застеленной полотенцем, в течение 15 – 20 минут с момента закипания воды. После стерилизации банки плотно закатайте, переверните вверх дном и укутайте в одеяло до полного остывания.

А еще вам могут понравиться маринованные опята по старинному рецепту с ютуба "Закарпатская Хозяйка".

Как замариновать опята: видео

Закрутки надо готовить каждому