17 жовтня, 20:35
Наповнюємо вихідні приємними турботами: найлегший спосіб замаринувати опеньки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Мариновані опеньки є легкою у приготуванні закускою, що завжди вражає своїм смаком.
  • Це ідеальний спосіб наповнити вихідні приємними турботами на кухні.

Мариновані грибочки – елементарна закуска, яка завжди дає просто фантастичний ефект. Тим паче коли мова йде про улюблені опеньки!

Мариновані опеньки – це класика "грибної заготівлі", яка точно припаде вам до смаку. Вони дуже легкі у приготуванні, а зʼїдаються ще швидше! 24 Канал пропонує не пропустити чудову нагоду заготувати улюблену закуску та скористатися рецептом порталу Cookpad.

Як легко замаринувати опеньки? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 1 банка 0,5 літра

Інгредієнти
– опеньки;
– 2 столові ложки оцту;
– сіль до смаку;
– перець запашний та горошком;
– лаврове листя.  

Приготування

  1. Опеньки ретельно промийте, залийте водою й доведіть до кипіння.
  2. Проваріть 2 – 3 хвилини, злийте воду та промийте гриби під проточною водою. Повторіть цю процедуру ще раз.
  3. На третій раз додайте у воду спеції та сіль, варіть гриби до повної готовності, це приблизно 30 – 35 хвилин.
  4. Поки опеньки варяться, підготуйте банки: добре вимийте їх і простерилізуйте. Потім щільно розкладіть у них гарячі гриби, злегка утрамбовуючи.
  5. У кожну півлітрову банку влийте по 1,5 – 2 столові ложки оцту. Накрийте банки кришками та стерилізуйте в каструлі, застеленій рушником, протягом 15 – 20 хвилин із моменту закипання води.
  6. Після стерилізації банки щільно закатайте, переверніть догори дном і загорніть у ковдру до повного охолодження.

А ще вам можуть сподобатися мариновані опеньки за старовинним рецептом з ютубу "Закарпатська Господиня"

Як замаринувати опеньки: відео 

