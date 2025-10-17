Наповнюємо вихідні приємними турботами: найлегший спосіб замаринувати опеньки
- Мариновані опеньки є легкою у приготуванні закускою, що завжди вражає своїм смаком.
- Це ідеальний спосіб наповнити вихідні приємними турботами на кухні.
Мариновані грибочки – елементарна закуска, яка завжди дає просто фантастичний ефект. Тим паче коли мова йде про улюблені опеньки!
Мариновані опеньки – це класика "грибної заготівлі", яка точно припаде вам до смаку. Вони дуже легкі у приготуванні, а зʼїдаються ще швидше! 24 Канал пропонує не пропустити чудову нагоду заготувати улюблену закуску та скористатися рецептом порталу Cookpad.
Як легко замаринувати опеньки?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 1 банка 0,5 літра
Інгредієнти:
– опеньки;
– 2 столові ложки оцту;
– сіль до смаку;
– перець запашний та горошком;
– лаврове листя.
Приготування:
- Опеньки ретельно промийте, залийте водою й доведіть до кипіння.
- Проваріть 2 – 3 хвилини, злийте воду та промийте гриби під проточною водою. Повторіть цю процедуру ще раз.
- На третій раз додайте у воду спеції та сіль, варіть гриби до повної готовності, це приблизно 30 – 35 хвилин.
- Поки опеньки варяться, підготуйте банки: добре вимийте їх і простерилізуйте. Потім щільно розкладіть у них гарячі гриби, злегка утрамбовуючи.
- У кожну півлітрову банку влийте по 1,5 – 2 столові ложки оцту. Накрийте банки кришками та стерилізуйте в каструлі, застеленій рушником, протягом 15 – 20 хвилин із моменту закипання води.
- Після стерилізації банки щільно закатайте, переверніть догори дном і загорніть у ковдру до повного охолодження.
А ще вам можуть сподобатися мариновані опеньки за старовинним рецептом з ютубу "Закарпатська Господиня".
Як замаринувати опеньки: відео
Закрутки треба готувати кожному
Варто очікувати, що обстріли росіян знову спричинять блекаути, тому варто зробити запаси їжі.
Що найкраще заготувати розповів відомий дослідник української кухні Всеволод Поліщук.