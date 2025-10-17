Актор Тарас Цимбалюк стане головним героєм нового сезону шоу "Холостяк". Яка страва підкорила його серце – розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Хочу!".

Яка улюблена страва Тараса Цимбалюка?

Актору доводилося куштувати чимало смачних та оригінальних страв, однак його фаворитом залишається проста класика. Оселедець під шубою – фаворит нового "Холостяка", тож цей факт точно варто взяти до уваги дівчатам, які боротимуться за його серце.

А приготувати цей знаменитий салат у "лінивому" виконанні пропонуємо за рецептом порталу Shuba.

Як приготувати оселедець під шубою?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 оселедець;
– 200 грамів вареного буряка;
– 200 грамів вареної картоплі;
– 250 грамів маринованих грибів;
– 2 цибулі;
– 180 грамів майонезу;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Оселедець, цибулю та гриби дрібно наріжте кубиками.
  2. Картоплю наріжте невеликими шматочками, а варений буряк натріть на середній тертці.
  3. У великій мисці змішайте всі підготовлені інгредієнти, окрім буряка.
  4. Додайте майонез і ретельно перемішайте до однорідності.
  5. Викладіть салат на сервірувальну тарілку, зверху рівномірно розподіліть натертий буряк і поставте в холодильник щонайменше на одну годину для настоювання.

Смачного!

Яка страва приємно здивує?

