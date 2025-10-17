Мариновані опеньки – це класика "грибної заготівлі", яка точно припаде вам до смаку. Вони дуже легкі у приготуванні, а зʼїдаються ще швидше! 24 Канал пропонує не пропустити чудову нагоду заготувати улюблену закуску та скористатися рецептом порталу Cookpad.

Як легко замаринувати опеньки?

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 1 банка 0,5 літра

Інгредієнти:

– опеньки;

– 2 столові ложки оцту;

– сіль до смаку;

– перець запашний та горошком;

– лаврове листя.

Приготування:

Опеньки ретельно промийте, залийте водою й доведіть до кипіння. Проваріть 2 – 3 хвилини, злийте воду та промийте гриби під проточною водою. Повторіть цю процедуру ще раз. На третій раз додайте у воду спеції та сіль, варіть гриби до повної готовності, це приблизно 30 – 35 хвилин. Поки опеньки варяться, підготуйте банки: добре вимийте їх і простерилізуйте. Потім щільно розкладіть у них гарячі гриби, злегка утрамбовуючи. У кожну півлітрову банку влийте по 1,5 – 2 столові ложки оцту. Накрийте банки кришками та стерилізуйте в каструлі, застеленій рушником, протягом 15 – 20 хвилин із моменту закипання води. Після стерилізації банки щільно закатайте, переверніть догори дном і загорніть у ковдру до повного охолодження.

А ще вам можуть сподобатися мариновані опеньки за старовинним рецептом з ютубу "Закарпатська Господиня".

Як замаринувати опеньки: відео

