Молоко – один из самых популярных повседневных продуктов. Именно поэтому каждой хозяйке стоит знать, как проверить натуральность этого продукта.

Недобросовестные производители вместо натурального производителя могут продавать натуральный продукт. Очевидно, что в нем значительно меньше полезных элементов, поэтому 24 Канал предлагает принять во внимание простые методы проверки натуральности молока от портала "Главред".

Читайте также 5 полезных завтраков для школьника

Как проверить молоко на натуральность

Оттенок молока – это самое первое, на что стоит обращать внимание. Натуральный продукт всегда будет оставаться кремово-белым, даже если начнет портиться.

Есть один простой лайфхак с листом бумаги – его надо поставить на стакан с молоком и оставить на сутки. Натуральное молоко останется абсолютно белым или будет иметь легкий голубой оттенок.

В качестве ежедневных продуктов надо быть уверенным / Фото Pixabay

Зато порошковый продукт приобретет легкий красный или оранжевый оттенок.

Еще один способ – добавить в стакан с молоком капельку йода. Настоящее молоко немедленно приобретет желтоватый оттенок.

Проверяйте не только молоко