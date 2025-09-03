Чтобы не пить порошковую подделку: как проверить натуральность молока
- Натуральное молоко имеет кремово-белый оттенок, тогда как порошковое может иметь красный или оранжевый.
- Добавление капельки йода в натуральное молоко меняет его цвет на желтоватый.
Молоко – один из самых популярных повседневных продуктов. Именно поэтому каждой хозяйке стоит знать, как проверить натуральность этого продукта.
Недобросовестные производители вместо натурального производителя могут продавать натуральный продукт. Очевидно, что в нем значительно меньше полезных элементов, поэтому 24 Канал предлагает принять во внимание простые методы проверки натуральности молока от портала "Главред".
Как проверить молоко на натуральность
Оттенок молока – это самое первое, на что стоит обращать внимание. Натуральный продукт всегда будет оставаться кремово-белым, даже если начнет портиться.
Есть один простой лайфхак с листом бумаги – его надо поставить на стакан с молоком и оставить на сутки. Натуральное молоко останется абсолютно белым или будет иметь легкий голубой оттенок.
В качестве ежедневных продуктов надо быть уверенным / Фото Pixabay
Зато порошковый продукт приобретет легкий красный или оранжевый оттенок.
Еще один способ – добавить в стакан с молоком капельку йода. Настоящее молоко немедленно приобретет желтоватый оттенок.
Проверяйте не только молоко
- Маргарин также часто используется в повседневной жизни, поэтому его качество также стоит проверять.
- Самый простой способ – положить кусочек продукта в стакан воды.
- Настоящий маргарин будет медленно растворяться, а не разваливаться на куски.