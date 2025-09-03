Укр Рус
3 вересня, 10:42
2

Щоб не пити порошкову підробку: як перевірити натуральність молока

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Натуральне молоко має кремово-білий відтінок, тоді як порошкове може мати червоний або помаранчевий.
  • Додавання краплинки йоду в натуральне молоко змінює його колір на жовтуватий.

Молоко – один з найпопулярніших повсякденних продуктів. Саме тому кожній господині варто знати, як перевірити натуральність цього продукту.

Недобросовісні виробники замість натурального виробника можуть продавати натуральний продукт. Очевидно, що в ньому значно менше корисних елементів, тож 24 Канал пропонує взяти до уваги прості методи перевірки натуральності молока від порталу "Главред".

Як перевірити молоко на натуральність 

Відтінок молока – це найперше, на що варто звертати увагу. Натуральний продукт завжди залишатиметься кремово-білим, навіть якщо почне псуватися. 

Є один простий лайфхак з аркушем паперу – його треба поставити на склянку з молоком та залишити на добу. Натуральне молоко залишиться абсолютно білим або матиме легкий блакитний відтінок. 

В якості щоденних продуктів треба бути впевненим / Фото Pixabay

Натомість порошковий продукт набуде легкого червоного або помаранчевого відтінку. 

Ще один спосіб – додати в склянку з молоком краплинку йоду. Справжнє молоко негайно набуде жовтуватого відтінку. 

Перевіряйте не тільки молоко

  • Маргарин також часто використовується у повсякденному житі, тому його якість також варто перевіряти.
  • Найпростіший спосіб – покласти шматочок продукту у склянку води.
  • Справжній маргарин буде поволі розчинятися, а не розвалюватися на шматки. 