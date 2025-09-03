Недобросовісні виробники замість натурального виробника можуть продавати натуральний продукт. Очевидно, що в ньому значно менше корисних елементів, тож 24 Канал пропонує взяти до уваги прості методи перевірки натуральності молока від порталу "Главред".

Читайте також 5 корисних сніданків для школяра

Як перевірити молоко на натуральність

Відтінок молока – це найперше, на що варто звертати увагу. Натуральний продукт завжди залишатиметься кремово-білим, навіть якщо почне псуватися.

Є один простий лайфхак з аркушем паперу – його треба поставити на склянку з молоком та залишити на добу. Натуральне молоко залишиться абсолютно білим або матиме легкий блакитний відтінок.

В якості щоденних продуктів треба бути впевненим / Фото Pixabay

Натомість порошковий продукт набуде легкого червоного або помаранчевого відтінку.

Ще один спосіб – додати в склянку з молоком краплинку йоду. Справжнє молоко негайно набуде жовтуватого відтінку.

Перевіряйте не тільки молоко