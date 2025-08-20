Чтобы ваша еда была вкуснее, нужно быть уверенным в том, что все продукты надлежащего качества. Как проверить маргарин – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Завтрак с 1+1".

Как проверить качество маргарина?

Маргарин – это жировая смесь, альтернативная сливочному маслу. Поэтому стоит обязательно проверять состав: выбирайте продукт без пальмового масла и с минимальным количеством трансжиров.

Проверить маргарин дома можно несколькими способами. Первый – нагревание. Нагрейте маленький кусочек маргарина на ложечке. Хороший продукт будет постепенно плавиться, а не разваливаться, выделяя неприятный запах.

Еще один способ – положить маргарин в теплую воду. Продукт, в котором нет посторонних примесей, будет медленно растворяться. В противном случае вода станет мутной, а подделка распадется на части.

