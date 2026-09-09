Забудьте все, что вы знали о блинах: пышные банановые облачка с кремом, от которого просто с ума сойти

Бананы в тесте, дрожжи и сладкий крем – это не просто необычное сочетание, а способ приготовить нежный десерт на завтрак. Этот рецепт может перевернуть ваше представление о том, как правильно начать день.

Банановые блины с дрожжами получаются не совсем привычными, но именно в этом и заключается их прелесть. Тесто нужно сначала немного дать постоять – и тогда результат будет непревзойденным, советует "Господинька". Как приготовить блины с кремом? Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты:

– 3 банана;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– 200 миллилитров молока;

– 1 столовая ложка сухих дрожжей;

– 200 миллилитров теплой воды;

– 260 граммов муки;

– масло для обжаривания;

крем:

– 500 грамм творога;

– 200 граммов мягкого сливочного масла;

– 380 граммов сгущенного молока;

– 50 граммов ягод. Приготовление: Измельчите бананы, добавьте яйца, сахар, соль, молоко и дрожжи и взбейте массу блендером до однородности. Влейте теплую воду, перемешайте венчиком, а затем добавьте муку и хорошо замесите тесто. Накройте массу пищевой пленкой и оставьте на 30 минут. Смажьте сковороду растительным маслом и испеките блины на среднем огне. Для крема взбейте творог блендером до однородной консистенции. В отдельной миске взбейте мягкое сливочное масло до пышности. Добавляйте сгущенное молоко в масло в три этапа, каждый раз перемешивая миксером. Затем частями добавьте творог и взбейте крем до гладкой консистенции. Смажьте готовые блины кремом, сложите слои один на другой и украсьте ягодами.