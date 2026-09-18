Оладьи получатся пышными и не будут впитывать масло: что добавить в тесто – секрет профессиональных поваров

Оладьи могут получиться легкими, пышными и не впитывать лишний жир, если знать один простой прием. Все решает небольшая добавка в тесто и правильный нагрев сковороды.

Одна ложка крахмала может изменить все – оладьи получатся пышными, румяными и не впитают лишнее масло. Секрет прост: крахмал помогает тесту быстрее схватиться на горячей сковороде и образует корочку, которая удерживает жир, сообщает Journal of Agricultural and Food Chemistry. Как приготовить идеально пышные оладьи? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 250 миллилитров кефира;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– 180 граммов муки;

– 1 столовая ложка крахмала;

– половина чайной ложки соды;

– 1 столовая ложка растительного масла в тесто;

– масло для жарки. Любимый завтрак / Фото Pexels Теплый кефир смешайте в миске с яйцом, сахаром и солью. Отдельно смешайте просеянную муку с крахмалом и содой, затем постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую массу. Быстро перемешайте тесто только до исчезновения сухих комочков: оно должно получиться густым и лениво стекать с ложки, а не литься. Влейте ложку растительного масла, аккуратно введите его в тесто и оставьте миску на 10 минут – после этого тесто больше не перемешивайте. Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, уменьшите огонь до среднего и выкладывайте оладьи ложкой, зачерпывая тесто с края. Жарьте до появления пузырьков на поверхности и подрумянивания краев, затем переверните и подрумяньте с другой стороны до золотистого цвета. Переложите готовые пышные оладьи на бумажное полотенце на 1 – 2 минуты, чтобы удалить остатки жира, и подавайте к столу.