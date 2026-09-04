Кекс со сливами и виноградом: простой осенний рецепт для домашнего чаепития

Нежный кекс со сливами и виноградом – это простая сезонная выпечка, которая одинаково хорошо подходит как для начала дня, так и для встреч с друзьями.

Сливы в этом кексе придают ему не только сочность, но и особый характер – все зависит от сорта, который вы выберете. Этот десерт прост в приготовлении и порадует ярким и насыщенным вкусом.

Как испечь осенний кекс с виноградом?

Время: 1 час 5 минут

1 час 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– мягкое сливочное масло;

– сахар;

– яйца;

– молоко;

– мука;

– разрыхлитель;

– ванильный сахар;

– виноград без косточек;

– сливы;

– масло для смазывания формы;

– сахарная пудра для подачи.

Приготовление: