7 сентября, 11:02
Вкуснее, чем плов, и без лишних хлопот у плиты: "ленивый" ужин для всей семьи на одном противне
Запеченный рис с овощами и мясом можно приготовить без сложных манипуляций, но один шаг здесь имеет решающее значение для текстуры блюда.
В этом блюде рис важно не просто сварить, а правильно подготовить еще до запекания в духовке. Именно поэтому процесс начинается с тщательного промывания крупы.
Как запечь рис с овощами и курицей?
- Время: примерно 1 час 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов риса;
– 1 морковь;
– 1 перец;
– 1 луковица;
– 60 граммов горошка;
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;
– 2 – 3 чайные ложки специй по вкусу;
– 4 куриных бедра;
– 400 миллилитров воды.
Приготовление:
- Рис хорошо промойте и выложите в форму для запекания.
- Добавьте нарезанные овощи и горошек.
- Сбрызните маслом, посыпьте специями и перемешайте.
- Залейте горячей водой.
- Накройте форму фольгой и запекайте примерно 1 час при 200 градусах.
- Затем снимите фольгу и допекайте еще несколько минут при 180 градусах, чтобы курица подрумянилась.