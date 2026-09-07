Вкуснее, чем плов, и без лишних хлопот у плиты: "ленивый" ужин для всей семьи на одном противне

Запеченный рис с овощами и мясом можно приготовить без сложных манипуляций, но один шаг здесь имеет решающее значение для текстуры блюда.

В этом блюде рис важно не просто сварить, а правильно подготовить еще до запекания в духовке. Именно поэтому процесс начинается с тщательного промывания крупы. Как запечь рис с овощами и курицей? Время: примерно 1 час 5 минут

примерно 1 час 5 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 200 граммов риса;

– 1 морковь;

– 1 перец;

– 1 луковица;

– 60 граммов горошка;

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;

– 2 – 3 чайные ложки специй по вкусу;

– 4 куриных бедра;

– 400 миллилитров воды. Приготовление: Рис хорошо промойте и выложите в форму для запекания. Добавьте нарезанные овощи и горошек. Сбрызните маслом, посыпьте специями и перемешайте. Залейте горячей водой. Накройте форму фольгой и запекайте примерно 1 час при 200 градусах. Затем снимите фольгу и допекайте еще несколько минут при 180 градусах, чтобы курица подрумянилась.