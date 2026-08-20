Легкий, как облачко: простой рецепт японского сырника

Японский сырник легко узнать по текстуре: он мягкий, а на вкус почти как суфле. Прекрасно подходит для того, чтобы отпраздновать окончание жаркого лета.

Почему японский сырник получается таким легким и нежным? Все решает техника: отдельно взбитые белки и выпекание на водяной бане. Этот десерт давно стал фаворитом социальных сетей не только благодаря своему внешнему виду, но и благодаря стабильному результату, если соблюдать несколько простых шагов, пишет nra.lv. Что нужно для сырника? Время: 1 час 20 минут + охлаждение

1 час 20 минут + охлаждение Порций: 8 Ингредиенты:

– 250 граммов крем-сыра комнатной температуры;

– 50 граммов сливочного масла;

– 100 миллилитров молока;

– 6 яиц;

– 100 граммов сахара;

– 60 граммов муки;

– 20 граммов кукурузного крахмала;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– щепотка соли;

– сахарная пудра для подачи. Приготовление: На слабом огне растопите масло, добавьте молоко и крем-сыр и перемешайте до получения гладкой однородной массы. Снимите кастрюлю с огня и дайте массе остыть до теплого состояния. Добавьте желтки и тщательно перемешайте. Просейте муку и кукурузный крахмал, затем перемешайте массу до однородности. В белки добавьте лимонный сок и щепотку соли, начните взбивать на низкой скорости и постепенно всыпайте сахар. Взбейте белки до устойчивых, но эластичных пиков. В три приема осторожно введите белковую массу в творожную основу. Выстелите форму пергаментом, переложите тесто и разровняйте поверхность. Поставьте форму в более крупную жаропрочную емкость и налейте туда горячую воду слоем примерно 2 – 3 сантиметра. Выпекайте при 140 градусах 70 – 80 минут. После выпекания не открывайте духовку сразу, а оставьте сырник еще на 10 минут с приоткрытой дверцей. Достаньте, полностью остудите и перед подачей по желанию посыпьте сахарной пудрой.