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20 августа, 23:05
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Легкий, как облачко: простой рецепт японского сырника

Лилия Имбировская-Сиваковская

Японский сырник легко узнать по текстуре: он мягкий, а на вкус почти как суфле. Прекрасно подходит для того, чтобы отпраздновать окончание жаркого лета.

Почему японский сырник получается таким легким и нежным? Все решает техника: отдельно взбитые белки и выпекание на водяной бане. Этот десерт давно стал фаворитом социальных сетей не только благодаря своему внешнему виду, но и благодаря стабильному результату, если соблюдать несколько простых шагов, пишет nra.lv.

Что нужно для сырника?

  • Время: 1 час 20 минут + охлаждение
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
– 250 граммов крем-сыра комнатной температуры; 
– 50 граммов сливочного масла; 
– 100 миллилитров молока; 
– 6 яиц; 
– 100 граммов сахара; 
– 60 граммов муки; 
– 20 граммов кукурузного крахмала; 
– 1 чайная ложка лимонного сока; 
– щепотка соли; 
– сахарная пудра для подачи.

Приготовление:

  1. На слабом огне растопите масло, добавьте молоко и крем-сыр и перемешайте до получения гладкой однородной массы.
  2. Снимите кастрюлю с огня и дайте массе остыть до теплого состояния.
  3. Добавьте желтки и тщательно перемешайте.
  4. Просейте муку и кукурузный крахмал, затем перемешайте массу до однородности.
  5. В белки добавьте лимонный сок и щепотку соли, начните взбивать на низкой скорости и постепенно всыпайте сахар.
  6. Взбейте белки до устойчивых, но эластичных пиков.
  7. В три приема осторожно введите белковую массу в творожную основу.
  8. Выстелите форму пергаментом, переложите тесто и разровняйте поверхность.
  9. Поставьте форму в более крупную жаропрочную емкость и налейте туда горячую воду слоем примерно 2 – 3 сантиметра.
  10. Выпекайте при 140 градусах 70 – 80 минут.
  11. После выпекания не открывайте духовку сразу, а оставьте сырник еще на 10 минут с приоткрытой дверцей.
  12. Достаньте, полностью остудите и перед подачей по желанию посыпьте сахарной пудрой.

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