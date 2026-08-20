Легкий, как облачко: простой рецепт японского сырника
Японский сырник легко узнать по текстуре: он мягкий, а на вкус почти как суфле. Прекрасно подходит для того, чтобы отпраздновать окончание жаркого лета.
Почему японский сырник получается таким легким и нежным? Все решает техника: отдельно взбитые белки и выпекание на водяной бане. Этот десерт давно стал фаворитом социальных сетей не только благодаря своему внешнему виду, но и благодаря стабильному результату, если соблюдать несколько простых шагов, пишет nra.lv.
Что нужно для сырника?
- Время: 1 час 20 минут + охлаждение
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 250 граммов крем-сыра комнатной температуры;
– 50 граммов сливочного масла;
– 100 миллилитров молока;
– 6 яиц;
– 100 граммов сахара;
– 60 граммов муки;
– 20 граммов кукурузного крахмала;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– щепотка соли;
– сахарная пудра для подачи.
Приготовление:
- На слабом огне растопите масло, добавьте молоко и крем-сыр и перемешайте до получения гладкой однородной массы.
- Снимите кастрюлю с огня и дайте массе остыть до теплого состояния.
- Добавьте желтки и тщательно перемешайте.
- Просейте муку и кукурузный крахмал, затем перемешайте массу до однородности.
- В белки добавьте лимонный сок и щепотку соли, начните взбивать на низкой скорости и постепенно всыпайте сахар.
- Взбейте белки до устойчивых, но эластичных пиков.
- В три приема осторожно введите белковую массу в творожную основу.
- Выстелите форму пергаментом, переложите тесто и разровняйте поверхность.
- Поставьте форму в более крупную жаропрочную емкость и налейте туда горячую воду слоем примерно 2 – 3 сантиметра.
- Выпекайте при 140 градусах 70 – 80 минут.
- После выпекания не открывайте духовку сразу, а оставьте сырник еще на 10 минут с приоткрытой дверцей.
- Достаньте, полностью остудите и перед подачей по желанию посыпьте сахарной пудрой.