Последний аккорд: прощаемся с летом любимой окрошкой на кефире
Окрошку можно приготовить в любое время, но в основном ее ассоциируют именно с летом. В это время холодный сытный суп на вкус просто невероятно.
Этот суп – настоящее спасение в жару, поэтому пока солнце еще светит довольно ярко, можно провести теплые дни вместе с любимым супом. 24 Канал предлагает приготовить его классический вариант на кефире по рецепту портала NovaStrava.
Читайте также Это проще, чем кажется: как проверить качество сыра - советы от эксперта мирового уровня
Нужно ли окрошке много специй?
Портал needspice советует не экспериментировать и обогащать вкус окрошки только простыми добавками, такими как черный перец, горчичный порошок и сушеный укроп. В противном случае есть риск перебить вкус других ингредиентов.
Как приготовить окрошку на кефире?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 литр кефира;
– 0,5 литра сильногазированной минералки;
– 200 граммов вареного куриного филе;
– 200 граммов вареной колбасы;
– 5 – 6 редисок;
– 2 – 3 огурца;
– 2 вареных яйца;
– 2 картофелины;
– пучок укропа и зеленый лук;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе залейте холодной водой и варите в течение 40 минут после закипания.
- Картошку отварите в кожуре до мягкости, а яйца – вкрутую.
- В глубокой миске или кастрюле смешайте нарезанные кубиками картофель, колбасу, курятину, редис, огурцы и яйца.
- Добавьте измельченный лук, укроп и специи, аккуратно все перемешайте.
- Кефир охладите и соедините с газировкой, залейте смесь в кастрюлю и поставьте в холодильник на час.
- Или можно подавать блюдо по-другому — заправлять каждую порцию отдельно охлажденным кефиром с минералкой.
Приятного аппетита!