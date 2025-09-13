Этот суп – настоящее спасение в жару, поэтому пока солнце еще светит довольно ярко, можно провести теплые дни вместе с любимым супом. 24 Канал предлагает приготовить его классический вариант на кефире по рецепту портала NovaStrava.

Читайте также Это проще, чем кажется: как проверить качество сыра - советы от эксперта мирового уровня

Нужно ли окрошке много специй?



Портал needspice советует не экспериментировать и обогащать вкус окрошки только простыми добавками, такими как черный перец, горчичный порошок и сушеный укроп. В противном случае есть риск перебить вкус других ингредиентов.

Как приготовить окрошку на кефире?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 литр кефира;

– 0,5 литра сильногазированной минералки;

– 200 граммов вареного куриного филе;

– 200 граммов вареной колбасы;

– 5 – 6 редисок;

– 2 – 3 огурца;

– 2 вареных яйца;

– 2 картофелины;

– пучок укропа и зеленый лук;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе залейте холодной водой и варите в течение 40 минут после закипания. Картошку отварите в кожуре до мягкости, а яйца – вкрутую. В глубокой миске или кастрюле смешайте нарезанные кубиками картофель, колбасу, курятину, редис, огурцы и яйца. Добавьте измельченный лук, укроп и специи, аккуратно все перемешайте. Кефир охладите и соедините с газировкой, залейте смесь в кастрюлю и поставьте в холодильник на час. Или можно подавать блюдо по-другому — заправлять каждую порцию отдельно охлажденным кефиром с минералкой.

Приятного аппетита!