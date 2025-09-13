Цей суп – справжній порятунок у спеку, тож поки сонце ще світить доволі яскраво, можна провести теплі дні разом з улюбленим супом. 24 Канал пропонує приготувати його класичний варіант на кефірі за рецептом порталу NovaStrava.

Чи потрібно окрошці багато спецій?



Портал needspice радить не експериментувати та збагачувати смак окрошки лише простими додатками, такими як чорний перець, гірчичний порошок та сушений кріп. В іншому випадку є ризик перебити смак інших інгредієнтів.

Як приготувати окрошку на кефірі?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 літр кефіру;

– 0,5 літра сильногазованої мінералки;

– 200 грамів вареного курячого філе;

– 200 грамів вареної ковбаси;

– 5 – 6 редисок;

– 2 – 3 огірки;

– 2 варених яйця;

– 2 картоплини;

– пучок укропу та зелена цибуля;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Куряче філе залийте холодною водою та варіть протягом 40 хвилин після закипання. Картоплю відваріть у шкірці до м’якості, а яйця – на круто. У глибокій мисці або каструлі змішайте нарізані кубиками картоплю, ковбасу, курятину, редис, огірки та яйця. Додайте подрібнену цибулю, кріп і спеції, акуратно все перемішайте. Кефір охолодіть і з’єднайте з газованою водою, залийте суміш у каструлю та поставте в холодильник на годину. Або ж можна подавати страву по-іншому — заправляти кожну порцію окремо охолодженим кефіром із мінералкою.

Смачного!