Рождественский пост начинается 15 ноября: идеи блюд на Пилиповку с календарем

Рождественский пост, который в народной традиции издавна называют "Пилиповкой" в связи с днем памяти апостола Филиппа, отмечаемым накануне, по новоюлианском календаре начинается 15 ноября и длится 40 дней – до 24 декабря включительно. В отличие от строгого Великого поста, Пилиповка считается значительно более мягкой.

Хотя из рациона исключают мясо, яйца и молочные продукты, в большинстве дней разрешается растительное масло, а в выходные и в дни больших праздников – рыба. Чтобы переход на новый режим питания прошел легко и комфортно, первую неделю поста стоит спланировать заранее, советует 24 Канал.

Сочетание сезонных корнеплодов, бобовых, грибов, круп и квашенины позволяет готовить разнообразные, сытные и яркие на вкус блюда без ощущения пустоты в желудке.

График питания на первую неделю Филипповки (15 – 21 ноября)

В воскресенье, 15 ноября, первый день поста начинается со спокойного плавного входа: разрешена горячая пища с добавлением растительного масла и блюда из рыбы или морепродуктов.

В понедельник, 16 ноября, соблюдаются правила горячей пищи без масла – основой меню становятся рассыпчатые каши на воде, тушеные овощи, грибные супы и печеный картофель.

Во вторник, 17 ноября, разрешается горячая пища с добавлением растительного масла, поэтому можно готовить поджарки, салаты с маслом, тушеную капусту с грибами и блюда из бобовых.

В среду, 18 ноября, наступает день сухого питания: употребляют пищу без термической обработки и без масла – свежие и квашеные овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, хлеб и мед.

В четверг, 19 ноября, снова разрешается горячая пища с растительным маслом, что делает этот день подходящим для приготовления сытных крем-супов, картофельных зраз или овощного рагу.

В пятницу, 20 ноября, как и в среду, соблюдается сухое питание без горячих блюд и масла, с акцентом на витаминные салаты из капусты, свеклы, яблок и орехов.

В субботу, 21 ноября, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы действует большое послабление: разрешается горячая пища с растительным маслом и рыба.

Вкусные рецепты на период поста / Фото Pexels

Гречневый суп с лесными грибами или шампиньонами

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 литра питьевой воды;

– 300 граммов очищенного картофеля;

– 100 граммов гречневой крупы;

– 250 граммов свежих шампиньонов или отварных лесных грибов;

– 1 средняя морковь;

– 1 большая репчатая луковица;

– 2 столовые ложки рафинированного масла;

– 2 лавровых листа;

– 1 чайная ложка каменной соли;

– 1/2 чайной ложки черного молотого перца.

Приготовление:

Гречневую крупу промойте под холодной водой и подсушите на сухой сковороде в течение 3 минут для более яркого орехового аромата, а картофель нарежьте средними кубиками. В кастрюле вскипятите 2 литра воды, выложите картофель с гречкой и варите на умеренном огне 12 минут. Тем временем мелко нарежьте лук, натрите морковь на большой терке, а шампиньоны порежьте ломтиками. Обжарьте овощи с грибами на 2 столовых ложках растительного масла в течение 7 – 8 минут до румяности, переложите в кастрюлю, добавьте соль, перец и лавровый лист, проварите все вместе еще 5 минут и дайте настояться под крышкой.

Тушеная квашеная капуста с черносливом и фасолью

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов квашеной капусты;

– 200 граммов вареной или консервированной белой фасоли;

– 1 большая репчатая луковица;

– 1 средняя морковь;

– 100 граммов чернослива без косточек;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 150 миллилитров питьевой воды;

– 1/2 чайной ложки семян тмина;

– 1 щепотка черного перца.

Приготовление:

Если квашеная капуста слишком кислая, слегка промойте ее холодной водой и отожмите, а чернослив запарите горячей водой на 10 минут и нарежьте полосками. На разогретой глубокой сковороде с маслом обжарьте измельченный лук и тертую морковь в течение 4 минут, добавьте томатную пасту и прогрейте еще 1 минуту. Выложите в сковороду капусту, чернослив и тмин, влейте 150 миллилитров воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне 25 минут. В конце добавьте готовую фасоль, поперчите, перемешайте и прогрейте все вместе еще 5 минут.

Картофельные зразы с грибной начинкой

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм очищенного картофеля;

– 4 столовые ложки пшеничной муки;

– 1 чайная ложка каменной соли;

грибная начинка и обжарка:

– 300 граммов свежих шампиньонов;

– 1 большая репчатая луковица;

– 4 столовые ложки рафинированного масла;

– 1/2 чайной ложки черного молотого перца.

Приготовление:

Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, полностью слейте отвар, подсушите клубни на горячей конфорке 1 минуту и разотрите в гладкое пюре без комочков, дав ему остыть до теплого состояния. Мелко нарезанные шампиньоны и лук обжарьте на 2 столовых ложках масла до испарения влаги и появления золотистого цвета, приправив солью и перцем. В теплое картофельное пюре добавьте 3 столовые ложки муки, сформируйте влажными руками лепешки, выложите в центр по 1 столовой ложке грибной начинки, защипните края в форме овальных пирожков, обваляйте в оставшейся муке и обжарьте на разогретом масле по 3 – 4 минуты с каждой стороны.

Салат из печеной свеклы, маринованных огурцов и зеленого горошка

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов запеченной или отварной свеклы;

– 150 граммов квашеных бочковых огурцов;

– 150 граммов консервированного зеленого горошка;

– 1 небольшая фиолетовая луковица;

– 2 столовые ложки нерафинированного подсолнечного или оливкового масла;

– 1 чайная ложка зернистой горчицы;

– 1 щепотка каменной соли;

– 1 щепотка свежемолотого черного перца.

Приготовление:

Охлажденную запеченную свеклу и маринованные огурцы нарежьте одинаковыми средними кубиками, а красный лук – тонкими четвертькольцами. Смешайте подготовленные овощи в глубокой салатнице вместе с отцеженным зеленым горошком. В отдельной миске взбейте вилкой растительное масло с зернистой горчицей, солью и черным перцем, полейте салат ароматной заправкой, аккуратно перемешайте и дайте настояться 10 минут перед подачей.

Запеченный хек под овощной шубой

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 грамм филе или тушек хека без костей;

– 1 столовая ложка свежего лимонного сока;

– 1 чайная ложка каменной соли;

– 1/2 чайной ложки черного молотого перца; овощная шуба:

– 2 средних морковки;

– 2 репчатых луковицы;

– 1 сладкий болгарский перец;

– 2 столовые ложки томатного соуса или протертых томатов;

– 3 столовые ложки рафинированного масла.

Приготовление: