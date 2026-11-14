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14 ноября, 20:30
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Рождественский пост начинается 15 ноября: идеи блюд на Пилиповку с календарем

Лилия Имбировская-Сиваковская

Рождественский пост, который в народной традиции издавна называют "Пилиповкой" в связи с днем памяти апостола Филиппа, отмечаемым накануне, по новоюлианском календаре начинается 15 ноября и длится 40 дней – до 24 декабря включительно. В отличие от строгого Великого поста, Пилиповка считается значительно более мягкой.

Хотя из рациона исключают мясо, яйца и молочные продукты, в большинстве дней разрешается растительное масло, а в выходные и в дни больших праздников – рыба. Чтобы переход на новый режим питания прошел легко и комфортно, первую неделю поста стоит спланировать заранее, советует 24 Канал.

Сочетание сезонных корнеплодов, бобовых, грибов, круп и квашенины позволяет готовить разнообразные, сытные и яркие на вкус блюда без ощущения пустоты в желудке.

График питания на первую неделю Филипповки (15 – 21 ноября)

В воскресенье, 15 ноября, первый день поста начинается со спокойного плавного входа: разрешена горячая пища с добавлением растительного масла и блюда из рыбы или морепродуктов.

В понедельник, 16 ноября, соблюдаются правила горячей пищи без масла – основой меню становятся рассыпчатые каши на воде, тушеные овощи, грибные супы и печеный картофель.

Во вторник, 17 ноября, разрешается горячая пища с добавлением растительного масла, поэтому можно готовить поджарки, салаты с маслом, тушеную капусту с грибами и блюда из бобовых.

В среду, 18 ноября, наступает день сухого питания: употребляют пищу без термической обработки и без масла – свежие и квашеные овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, хлеб и мед.

В четверг, 19 ноября, снова разрешается горячая пища с растительным маслом, что делает этот день подходящим для приготовления сытных крем-супов, картофельных зраз или овощного рагу.

В пятницу, 20 ноября, как и в среду, соблюдается сухое питание без горячих блюд и масла, с акцентом на витаминные салаты из капусты, свеклы, яблок и орехов.

В субботу, 21 ноября, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы действует большое послабление: разрешается горячая пища с растительным маслом и рыба.

Вкусные рецепты на период поста / Фото Pexels

Гречневый суп с лесными грибами или шампиньонами

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 литра питьевой воды; 
– 300 граммов очищенного картофеля; 
– 100 граммов гречневой крупы; 
– 250 граммов свежих шампиньонов или отварных лесных грибов; 
– 1 средняя морковь; 
– 1 большая репчатая луковица; 
– 2 столовые ложки рафинированного масла; 
– 2 лавровых листа; 
– 1 чайная ложка каменной соли; 
– 1/2 чайной ложки черного молотого перца.

Приготовление:

  1. Гречневую крупу промойте под холодной водой и подсушите на сухой сковороде в течение 3 минут для более яркого орехового аромата, а картофель нарежьте средними кубиками.
  2. В кастрюле вскипятите 2 литра воды, выложите картофель с гречкой и варите на умеренном огне 12 минут.
  3. Тем временем мелко нарежьте лук, натрите морковь на большой терке, а шампиньоны порежьте ломтиками.
  4. Обжарьте овощи с грибами на 2 столовых ложках растительного масла в течение 7 – 8 минут до румяности, переложите в кастрюлю, добавьте соль, перец и лавровый лист, проварите все вместе еще 5 минут и дайте настояться под крышкой.

Тушеная квашеная капуста с черносливом и фасолью

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 600 граммов квашеной капусты; 
– 200 граммов вареной или консервированной белой фасоли; 
– 1 большая репчатая луковица; 
– 1 средняя морковь; 
– 100 граммов чернослива без косточек; 
– 2 столовые ложки томатной пасты; 
– 3 столовые ложки растительного масла; 
– 150 миллилитров питьевой воды; 
– 1/2 чайной ложки семян тмина; 
– 1 щепотка черного перца.

Приготовление:

  1. Если квашеная капуста слишком кислая, слегка промойте ее холодной водой и отожмите, а чернослив запарите горячей водой на 10 минут и нарежьте полосками.
  2. На разогретой глубокой сковороде с маслом обжарьте измельченный лук и тертую морковь в течение 4 минут, добавьте томатную пасту и прогрейте еще 1 минуту.
  3. Выложите в сковороду капусту, чернослив и тмин, влейте 150 миллилитров воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне 25 минут.
  4. В конце добавьте готовую фасоль, поперчите, перемешайте и прогрейте все вместе еще 5 минут.

Картофельные зразы с грибной начинкой

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1 килограмм очищенного картофеля; 
– 4 столовые ложки пшеничной муки; 
– 1 чайная ложка каменной соли; 
грибная начинка и обжарка: 
– 300 граммов свежих шампиньонов; 
– 1 большая репчатая луковица; 
– 4 столовые ложки рафинированного масла; 
– 1/2 чайной ложки черного молотого перца.

Приготовление:

  1. Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, полностью слейте отвар, подсушите клубни на горячей конфорке 1 минуту и разотрите в гладкое пюре без комочков, дав ему остыть до теплого состояния.
  2. Мелко нарезанные шампиньоны и лук обжарьте на 2 столовых ложках масла до испарения влаги и появления золотистого цвета, приправив солью и перцем.
  3. В теплое картофельное пюре добавьте 3 столовые ложки муки, сформируйте влажными руками лепешки, выложите в центр по 1 столовой ложке грибной начинки, защипните края в форме овальных пирожков, обваляйте в оставшейся муке и обжарьте на разогретом масле по 3 – 4 минуты с каждой стороны.

Салат из печеной свеклы, маринованных огурцов и зеленого горошка

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов запеченной или отварной свеклы; 
– 150 граммов квашеных бочковых огурцов; 
– 150 граммов консервированного зеленого горошка; 
– 1 небольшая фиолетовая луковица; 
– 2 столовые ложки нерафинированного подсолнечного или оливкового масла; 
– 1 чайная ложка зернистой горчицы; 
– 1 щепотка каменной соли; 
– 1 щепотка свежемолотого черного перца.

Приготовление:

  1. Охлажденную запеченную свеклу и маринованные огурцы нарежьте одинаковыми средними кубиками, а красный лук – тонкими четвертькольцами.
  2. Смешайте подготовленные овощи в глубокой салатнице вместе с отцеженным зеленым горошком.
  3. В отдельной миске взбейте вилкой растительное масло с зернистой горчицей, солью и черным перцем, полейте салат ароматной заправкой, аккуратно перемешайте и дайте настояться 10 минут перед подачей.

Запеченный хек под овощной шубой

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 700 грамм филе или тушек хека без костей; 
– 1 столовая ложка свежего лимонного сока; 
– 1 чайная ложка каменной соли; 
– 1/2 чайной ложки черного молотого перца; овощная шуба: 
– 2 средних морковки; 
– 2 репчатых луковицы; 
– 1 сладкий болгарский перец; 
– 2 столовые ложки томатного соуса или протертых томатов; 
– 3 столовые ложки рафинированного масла.

Приготовление:

  1. Порционные куски рыбы посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком и выложите в один слой в форму для запекания, смазанную 1 столовой ложкой растительного масла.
  2. На сковороде с оставшимся маслом обжарьте нарезанный полукольцами лук, тертую морковь и тонкие полоски болгарского перца в течение 6 – 7 минут до мягкости, в конце добавив томатный соус и щепотку соли.
  3. Равномерно распределите овощную заправку поверх рыбы, накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20 минут, почему снимите фольгу и подержите блюдо в духовке еще 5 минут до появления легкого румяного цвета.