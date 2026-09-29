Затмил даже "Шубу": знаменитый праздничный салат "Богатая кума" из простых продуктов

Если привычные праздничные салаты вроде "Шубы" или "Оливье" уже надоели, салат "Богатая кума" станет настоящим открытием для праздничного стола.

Его главная "фишка" – в удачном контрасте доступных ингредиентов. Сладость сочной свеклы и свежей моркови идеально подчеркивается пикантной кислинкой мясистого чернослива, сливочной нежностью плавленного сыра и звонким хрустом поджаренных грецких орехов. Сформованный в кулинарном кольце, такой салат выглядит нарядно, роскошно нарезается на порционные кусочки и получается удивительно сочным, рассказывает "Господинька".

Как приготовить салат "Богатая кума"?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 вареные или запеченные свеклы;

– 2 свежих моркови;

– 100 граммов чернослива без косточек;

– 140 граммов плавленого сыра;

– 3 вареных куриных яйца;

– 100 граммов жареных орехов;

– 150 граммов майонеза;

– соль по вкусу;

– измельченные грецкие орехи и свежие веточки укропа для украшения.

Приготовление: