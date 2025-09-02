Закрутки могут быть не только вкусными, но и сытными. Например, салат из фасоли сможет накормить всю семью, когда готовить что-то другое времени просто нет.

Консервированный салат из фасоли станет любимым достоянием в вашей кладовой. Это вкусное дополнение к трапезам или полноценный перекус рада иметь под рукой каждая хозяйка. 24 Канал советует сделать запасы сытного салата по рецепту портала "Кулинар". К теме Лунный календарь закруток на сентябрь Какую фасоль лучше выбрать? Для этого салата нет разницы – можете использовать как белую, так и красную фасоль. Как приготовить салат из фасоли на зиму? Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты:

– 3 стакана фасоли;

– 300 граммов болгарского перца;

– 1 килограмм моркови;

– 2 помидора;

– 200 граммов растительного масла;

– 2,5 столовой ложки соли;

– 300 граммов сахара;

– 4,5 столовой ложки уксуса. Приготовление: Фасоль замачиваем на ночь в прохладной воде, утром сливаем жидкость, заливаем свежей и варим почти до готовности. Морковь натираем на крупной терке или измельчаем в кухонном комбайне. Томаты перекручиваем на мясорубке, перец нарезаем кубиками или соломкой. Все подготовленные овощи складываем в жаростойкую посуду, добавляем соль и сахар, доводим до кипения и готовим еще около получаса. После этого добавляем в салат фасоль, вливаем уксус и растительное масло, все перемешиваем и тушим еще 30 минут. Горячую закуску раскладываем в стерилизованные банки, закручиваем крышками. Приятного аппетита! Когда лучше всего делать закрутки в сентябре? Согласно лунным календарем, лучшим днем для консервации является 20 сентября.

Другие благоприятные дни для консервации также будут в конце месяца, а 8 числа точно стоит отказаться от приготовления закруток.