Консервированный салат из фасоли станет любимым достоянием в вашей кладовой. Это вкусное дополнение к трапезам или полноценный перекус рада иметь под рукой каждая хозяйка. 24 Канал советует сделать запасы сытного салата по рецепту портала "Кулинар".
К теме Лунный календарь закруток на сентябрь
Какую фасоль лучше выбрать?
Для этого салата нет разницы – можете использовать как белую, так и красную фасоль.
Как приготовить салат из фасоли на зиму?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 стакана фасоли;
– 300 граммов болгарского перца;
– 1 килограмм моркови;
– 2 помидора;
– 200 граммов растительного масла;
– 2,5 столовой ложки соли;
– 300 граммов сахара;
– 4,5 столовой ложки уксуса.
Приготовление:
- Фасоль замачиваем на ночь в прохладной воде, утром сливаем жидкость, заливаем свежей и варим почти до готовности.
- Морковь натираем на крупной терке или измельчаем в кухонном комбайне.
- Томаты перекручиваем на мясорубке, перец нарезаем кубиками или соломкой.
- Все подготовленные овощи складываем в жаростойкую посуду, добавляем соль и сахар, доводим до кипения и готовим еще около получаса.
- После этого добавляем в салат фасоль, вливаем уксус и растительное масло, все перемешиваем и тушим еще 30 минут.
- Горячую закуску раскладываем в стерилизованные банки, закручиваем крышками.
Приятного аппетита!
Когда лучше всего делать закрутки в сентябре?
- Согласно лунным календарем, лучшим днем для консервации является 20 сентября.
- Другие благоприятные дни для консервации также будут в конце месяца, а 8 числа точно стоит отказаться от приготовления закруток.