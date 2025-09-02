Консервований салат з квасолі стане улюбленим надбанням у вашій коморі. Цей смачний додаток до трапез або повноцінний перекус рада мати під рукою кожна господиня. 24 Канал радить зробити запаси ситного салату за рецептом порталу "Кулінар".

До теми Місячний календар закруток на вересень

Яку квасолю краще обрати? Для цього салату немає різниці – можете використовувати як білу, так і червону квасолю.

Як приготувати салат з квасолі на зиму?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 склянки квасолі;

– 300 грамів болгарського перцю;

– 1 кілограм моркви;

– 2 помідори;

– 200 грамів рослинної олії;

– 2,5 столової ложки солі;

– 300 грамів цукру;

– 4,5 столової ложки оцту.

Приготування:

Квасолю замочуємо на ніч у прохолодній воді, зранку зливаємо рідину, заливаємо свіжою і варимо майже до готовності. Моркву натираємо на крупній тертці або подрібнюємо в кухонному комбайні. Томати перекручуємо на м’ясорубці, перець нарізаємо кубиками чи соломкою. Усі підготовлені овочі складаємо в жаростійку посудину, додаємо сіль і цукор, доводимо до кипіння та готуємо ще близько півгодини. Після цього додаємо у салат квасолю, вливаємо оцет і рослинну олію, все перемішуємо і тушкуємо ще 30 хвилин. Гарячу закуску розкладаємо у стерилізовані банки, закручуємо кришками.

Смачного!

Коли найкраще робити закрутки у вересні?