Куда девать урожай кабачков: приготовьте этот сочный салат с шампиньонами на зиму

Чаще всего кабачки ассоциируются с быстрыми летними блюдами, но из них можно приготовить и закуску на холодное время года. В этом рецепте они сочетаются с шампиньонами, морковью, луком и соусом сацебели.

Когда урожай кабачков оказался щедрее, чем планировалось, самое простое решение – не раздавать их, а заготовить на зиму вместе с грибами. В этом рецепте кабачки сочетаются с шампиньонами, морковью, луком и сацебели, рассказывает Styler. Для такой закуски лучше не резать овощи слишком мелко – большие кусочки делают ее вкуснее и аппетитнее. Как заготовить кабачки? Время: около 30 минут

около 30 минут Порций: не указано Ингредиенты:

– 1 килограмм кабачков;

– 500 граммов шампиньонов;

– 2 луковицы;

– 2 моркови;

– несколько зубчиков чеснока;

– масло для жарки;

– соус сацебели;

– сахар;

– соль;

– уксус. Приготовление: Подготовьте овощи: лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на большой терке. Кабачки порежьте большими кубиками, а шампиньоны – большими кусочками. Хорошо разогрейте масло в кастрюле, добавьте лук и готовьте примерно 2 минуты, пока он не станет прозрачным. Добавьте морковь, перемешайте с луком и жарьте еще 2 минуты. Добавьте шампиньоны, перемешайте и готовьте около 10 минут. Добавьте кабачки, всыпьте сахар и соль, положите измельченный чеснок и соус сацебели. Все хорошо перемешайте и тушите еще примерно 10 минут. Влейте уксус, перемешайте и оставьте салат на огне еще на 5 минут. Разложите готовую закуску по чистым подготовленным банкам и плотно закройте крышками. Переверните банки, укутайте их и оставьте до полного остывания. После этого консервацию можно перенести на хранение.