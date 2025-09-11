На зиму можно заготовить не только привычные огурцы и помидоры. Аппетитный и хрустящий салат точно пригодится вам не один раз.

Закрутки с капустой всегда пользуются популярностью, ведь не требуют траты денег, легко сочетаются с другими компонентами и уместны с любыми блюдами. 24 Канал предлагает заготовить хрустящий салат "Розовый Фламинго" по рецепту портала "Смачненьке". Интересно Они покорили звезду: какие украинские блюда Павел Зибров помнит с детства Как заготовить салат из капусты на зиму? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 7 баночек по 0,5 литра Ингредиенты:

– 2 килограмма капусты;

– 300 граммов красной свеклы;

– 300 граммов моркови;

– 10 зубчиков чеснока;

– 2 – 3 лавровых листа;

– 15 горошин черного перца;

маринад:

– 500 миллилитров воды;

– 100 миллилитров подсолнечного масла;

– 100 миллилитров уксуса;

– 4 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки соли. Приготовление: Капусту шинкуем удобным способом. Свеклу и морковь натираем на терке для корейской моркови или любой другой мелкой. В кастрюле соединяем воду, масло, уксус, сахар и соль. Добавляем лавровый лист, перец горошком и нарезанный пластинками чеснок. Ставим на плиту, доводим до кипения и провариваем несколько минут. Свеклу смешиваем с морковью, капусту заливаем горячим маринадом и хорошо вымешиваем руками, чтобы овощи пустили сок. Готовую смесь плотно раскладываем в стерильные банки, заливаем остатками маринада. Накрываем крышками, ставим банки в кастрюлю с полотенцем на дне, заливаем холодной водой до уровня "по плечики". После закипания стерилизуем около 20 минут на небольшом огне. Закручиваем банки, переворачиваем вверх дном и укрываем одеялом до полного остывания. Салат получается с приятным кисло-сладким вкусом и ярким цветом, прекрасно сочетается с картофелем, мясными блюдами или может служить самостоятельной закуской. Приятного аппетита! Какая консервация может удивить? Каждой хозяйке точно стоит попробовать закрыть оригинальные помидоры со сливами.

