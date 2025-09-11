Его называют "Розовый Фламинго": рецепт самого вкусного салата на зиму
- Рецепт салата "Розовый Фламинго" включает капусту, свеклу, морковь, чеснок, лавровый лист и перец.
- Это замечательная закуска, которая подойдет для любого блюда и обогатит трапезу новыми акцентами.
На зиму можно заготовить не только привычные огурцы и помидоры. Аппетитный и хрустящий салат точно пригодится вам не один раз.
Закрутки с капустой всегда пользуются популярностью, ведь не требуют траты денег, легко сочетаются с другими компонентами и уместны с любыми блюдами. 24 Канал предлагает заготовить хрустящий салат "Розовый Фламинго" по рецепту портала "Смачненьке".
Интересно Они покорили звезду: какие украинские блюда Павел Зибров помнит с детства
Как заготовить салат из капусты на зиму?
- Время: 45 минут
- Порций: 7 баночек по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 2 килограмма капусты;
– 300 граммов красной свеклы;
– 300 граммов моркови;
– 10 зубчиков чеснока;
– 2 – 3 лавровых листа;
– 15 горошин черного перца;
маринад:
– 500 миллилитров воды;
– 100 миллилитров подсолнечного масла;
– 100 миллилитров уксуса;
– 4 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки соли.
Приготовление:
- Капусту шинкуем удобным способом. Свеклу и морковь натираем на терке для корейской моркови или любой другой мелкой.
- В кастрюле соединяем воду, масло, уксус, сахар и соль. Добавляем лавровый лист, перец горошком и нарезанный пластинками чеснок. Ставим на плиту, доводим до кипения и провариваем несколько минут.
- Свеклу смешиваем с морковью, капусту заливаем горячим маринадом и хорошо вымешиваем руками, чтобы овощи пустили сок.
- Готовую смесь плотно раскладываем в стерильные банки, заливаем остатками маринада.
- Накрываем крышками, ставим банки в кастрюлю с полотенцем на дне, заливаем холодной водой до уровня "по плечики". После закипания стерилизуем около 20 минут на небольшом огне.
- Закручиваем банки, переворачиваем вверх дном и укрываем одеялом до полного остывания.
- Салат получается с приятным кисло-сладким вкусом и ярким цветом, прекрасно сочетается с картофелем, мясными блюдами или может служить самостоятельной закуской.
Приятного аппетита!
Какая консервация может удивить?
- Каждой хозяйке точно стоит попробовать закрыть оригинальные помидоры со сливами.
- Эта закрутка удивит новыми акцентами привычной закуски.
- Главное – выбрать для заготовки спелые и сочные плоды.