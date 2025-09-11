На зиму можна заготувати не лише звичні огірки та помідори. Апетитний та хрусткий салат точно стане вам у пригоді не один раз.

Закрутки з капустою завжди мають популярність, адже не потребують витрати грошей, легко поєднуються з іншими компонентами та доречні з будь-якими стравами. 24 Канал пропонує заготувати хрусткий салат "Рожевий Фламінго" за рецептом порталу "Смачненьке". Цікаво Вони підкорили зірку: які українські страви Павло Зібров памʼятає з дитинства Як заготувати салат з капусти на зиму? Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 7 баночок по 0,5 літра Інгредієнти:

– 2 кілограми капусти;

– 300 грамів червоного буряка;

– 300 грамів моркви;

– 10 зубчиків часнику;

– 2 – 3 лаврові листки;

– 15 горошин чорного перцю;

маринад:

– 500 мілілітрів води;

– 100 мілілітрів соняшникової олії;

– 100 мілілітрів оцту;

– 4 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки солі. Приготування: Капусту шаткуємо зручним способом. Буряк і моркву натираємо на тертці для корейської моркви або будь-якій іншій дрібній. У каструлі з’єднуємо воду, олію, оцет, цукор і сіль. Додаємо лаврове листя, перець горошком та нарізаний пластинками часник. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння й проварюємо кілька хвилин. Буряк змішуємо з морквою, капусту заливаємо гарячим маринадом і добре вимішуємо руками, щоб овочі пустили сік. Готову суміш щільно розкладаємо у стерильні банки, заливаємо залишками маринаду. Накриваємо кришками, ставимо банки у каструлю з рушником на дні, заливаємо холодною водою до рівня "по плічка". Після закипання стерилізуємо близько 20 хвилин на невеликому вогні. Закручуємо банки, перевертаємо догори дном і вкриваємо ковдрою до повного охолодження. Салат виходить із приємним кисло-солодким смаком і яскравим кольором, чудово поєднується з картоплею, м’ясними стравами або може слугувати самостійною закускою. Смачного! Яка консервація може здивувати? Кожній господині точно варто спробувати закрити оригінальні помідори зі сливами.

Ця закрутка здивує новими акцентами звичної закуски.

Головне – обрати для заготовки стиглі й соковиті плоди.