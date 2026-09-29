Бюджетный и быстрый салат "Копейка": как приготовить повседневную закуску из простых продуктов

Салат из моркови, яиц и сыра может показаться слишком простым, но именно в этом его прелесть. Он готовится быстро, хорошо насыщает и не требует сложных ингредиентов.

Салат из моркови, яиц и сыра действительно готовится за считанные минуты, но получается сытным и очень домашним. В этом рецепте все держится на простых продуктах и удачном сочетании вкусов: нежные яйца, твердый сыр, немного чеснока, майонез и свежая петрушка.

Как приготовить салат "Копейка"?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 моркови;

– 5 вареных яиц;

– 150 грамм твердого сыра;

– майонез по вкусу;

– соль по вкусу;

– 4 зубчика чеснока;

– петрушка по вкусу.

Приготовление:

Натрите морковь, вареные яйца и твердый сыр на крупной терке. Посолите салат по вкусу. Заправьте майонезом. По желанию его можно добавить больше – тогда салат будет сочнее. Добавьте измельченную петрушку для свежести и аромата. Хорошо перемешайте и сразу подавайте к столу: долго настаивать не нужно, так как майонез быстро пропитывает ингредиенты.

Этот салат хорош именно благодаря своей простоте. Морковь придает легкую сладость и хрусткость, яйца смягчают вкус, а сыр делает блюдо сытным.

Еще один плюс – скорость. Все уже готово или почти готово, поэтому такая закуска выручает в будни, когда хочется чего-то домашнего без лишних хлопот.