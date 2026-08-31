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31 августа, 11:16
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Забудьте об обычном винегрете: нежный и пикантный салат из свеклы за копейки

Лилия Имбировская-Сиваковская

Простые и доступные ингредиенты способны превратиться в настоящий кулинарный шедевр. Нужно лишь сочетать сладковатую вареную свеклу с хрустящими солеными огурцами, золотистым пассерованным луком и нежными яичными блинчиками.

Салат получается очень сытным, с приятной текстурой и сбалансированным вкусом. Он идеально подходит как для повседневного обеда, так и для ужина.

Как приготовить пикантный салат из свеклы?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 вареных или запеченных свеклы;
– 2 соленых или маринованных огурца;
– 2 яйца;
– 2–3 столовые ложки молока;
– 1 луковица;
– растительное масло для жарки;
– 2–3 столовые ложки майонеза (или сметаны с горчицей);
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. В небольшой миске смешайте сырые яйца с молоком и щепоткой соли, взбейте массу венчиком или вилкой до однородности.
  2. Разогрейте сковороду с несколькими каплями масла и пожарьте тонкие яичные блинчики с обеих сторон до легкого румяного цвета, после чего снимите их и дайте полностью остыть.
  3. Очистите репчатый лук, нарежьте его мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до мягкости и красивого золотистого цвета.
  4. Остывшие яичные блинчики сверните в рулетики и нарежьте тонкой соломкой или полосками.
  5. Вареную свеклу и соленые огурцы очистите от лишней влаги и нарежьте аккуратными небольшими кубиками.
  6. В глубокой салатнице смешайте все подготовленные ингредиенты: свеклу, огурцы, блинную соломку и обжаренный лук.
  7. Добавьте майонез, поперчите, попробуйте и, при необходимости, досолите салат, после чего тщательно перемешайте.
  8. Поставьте блюдо в холодильник на 15–20 минут для охлаждения и насыщения вкусов перед подачей на стол.

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