Забудьте об обычном винегрете: нежный и пикантный салат из свеклы за копейки

Простые и доступные ингредиенты способны превратиться в настоящий кулинарный шедевр. Нужно лишь сочетать сладковатую вареную свеклу с хрустящими солеными огурцами, золотистым пассерованным луком и нежными яичными блинчиками.

Салат получается очень сытным, с приятной текстурой и сбалансированным вкусом. Он идеально подходит как для повседневного обеда, так и для ужина.

Как приготовить пикантный салат из свеклы?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 вареных или запеченных свеклы;

– 2 соленых или маринованных огурца;

– 2 яйца;

– 2–3 столовые ложки молока;

– 1 луковица;

– растительное масло для жарки;

– 2–3 столовые ложки майонеза (или сметаны с горчицей);

– соль и перец по вкусу.

Приготовление: