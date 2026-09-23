Готовьте ведрами – а все равно мало: копейчатый салат из свеклы, который семья сметает за секунды
Обычная отварная свекла может стать основой настоящего кулинарного шедевра, если правильно подобрать к ней гарнир и соус.
Этот салат не зря называют настоящей находкой: сочетание сладковатого корнеплода, нежного яйца, пикантного хрустящего огурчика и яркой чесночной нотки создает гармоничный, насыщенный вкус. Главная "изюминка" блюда – легкая и бархатистая домашняя заправка на молоке и масле, которая взбивается блендером за одну минуту и не уступает ни одному покупному соусу.
Как приготовить вкусный салат из свеклы?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 – 3 отварных или запеченных свеклы;
– 3 – 4 яйца;
– 2 – 3 маринованных огурца;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
соус:
– 50 миллилитров молока;
– 100 миллилитров рафинированного масла;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– щепотка сушеного чеснока;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Отварную или запеченную до мягкости свеклу полностью остудите, очистите от кожуры и натрите на большой терке, после чего при необходимости слегка отожмите руками излишек сока, чтобы блюдо не превратилось в жидкую массу.
- Куриные яйца сварите вкрутую в течение 9 – 10 минут, быстро охладите в ледяной воде, очистите от скорлупы и натрите на большой или средней терке.
- Маринованные или квашеные хрустящие огурцы нарежьте аккуратной тонкой соломкой и, при необходимости, слегка промокните бумажным полотенцем от излишнего рассола.
- Зубчики свежего чеснока очистите и пропустите через специальный пресс или натрите на самой мелкой терке.
- Все подготовленные измельченные ингредиенты – свеклу, яйца, огурцы и свежий чеснок – переложите в просторную глубокую салатницу.
- Для приготовления нежного кремового соуса в высокую узкую чашу блендера налейте 50 миллилитров молока и 100 миллилитров масла комнатной температуры, добавьте соль, горчицу, свежевыжатый лимонный сок и сушеный чеснок.
- Опустите погружной блендер на самое дно чаши и взбивайте массу на максимальных оборотах, не сдвигая прибор в течение первых 10 секунд, почему медленно поднимайте его вверх-вниз до образования густой белоснежной шелковистой эмульсии.
- Добавьте приготовленный домашний соус к овощам в салатницу, по желанию всыпьте щепотку свежемолотого черного перца, отрегулируйте количество соли и тщательно перемешайте ложкой, чтобы все компоненты равномерно соединились между собой.
- Поставьте готовый салат в холодильник на 10–15 минут, чтобы ароматы слились воедино, после чего подавайте к столу в качестве универсальной закуски или дополнения к мясным и картофельным гарнирам.