Новости Вкусно Салаты и закуски Готовьте ведрами – а все равно мало: копейчатый салат из свеклы, который семья сметает за секунды
23 сентября, 16:49
3

Готовьте ведрами – а все равно мало: копейчатый салат из свеклы, который семья сметает за секунды

Лилия Имбировская-Сиваковская

Обычная отварная свекла может стать основой настоящего кулинарного шедевра, если правильно подобрать к ней гарнир и соус.

Этот салат не зря называют настоящей находкой: сочетание сладковатого корнеплода, нежного яйца, пикантного хрустящего огурчика и яркой чесночной нотки создает гармоничный, насыщенный вкус. Главная "изюминка" блюда – легкая и бархатистая домашняя заправка на молоке и масле, которая взбивается блендером за одну минуту и не уступает ни одному покупному соусу.

Как приготовить вкусный салат из свеклы?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 – 3 отварных или запеченных свеклы;
– 3 – 4 яйца;
– 2 – 3 маринованных огурца;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
соус: 
– 50 миллилитров молока;
– 100 миллилитров рафинированного масла;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– щепотка сушеного чеснока;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварную или запеченную до мягкости свеклу полностью остудите, очистите от кожуры и натрите на большой терке, после чего при необходимости слегка отожмите руками излишек сока, чтобы блюдо не превратилось в жидкую массу.
  2. Куриные яйца сварите вкрутую в течение 9 – 10 минут, быстро охладите в ледяной воде, очистите от скорлупы и натрите на большой или средней терке.
  3. Маринованные или квашеные хрустящие огурцы нарежьте аккуратной тонкой соломкой и, при необходимости, слегка промокните бумажным полотенцем от излишнего рассола.
  4. Зубчики свежего чеснока очистите и пропустите через специальный пресс или натрите на самой мелкой терке.
  5. Все подготовленные измельченные ингредиенты – свеклу, яйца, огурцы и свежий чеснок – переложите в просторную глубокую салатницу.
  6. Для приготовления нежного кремового соуса в высокую узкую чашу блендера налейте 50 миллилитров молока и 100 миллилитров масла комнатной температуры, добавьте соль, горчицу, свежевыжатый лимонный сок и сушеный чеснок.
  7. Опустите погружной блендер на самое дно чаши и взбивайте массу на максимальных оборотах, не сдвигая прибор в течение первых 10 секунд, почему медленно поднимайте его вверх-вниз до образования густой белоснежной шелковистой эмульсии.
  8. Добавьте приготовленный домашний соус к овощам в салатницу, по желанию всыпьте щепотку свежемолотого черного перца, отрегулируйте количество соли и тщательно перемешайте ложкой, чтобы все компоненты равномерно соединились между собой.
  9. Поставьте готовый салат в холодильник на 10–15 минут, чтобы ароматы слились воедино, после чего подавайте к столу в качестве универсальной закуски или дополнения к мясным и картофельным гарнирам.