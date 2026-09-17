Он затмит "Оливье" и "Цезарь": изысканный салат с курицей и виноградом всего из 4 ингредиентов
Для приготовления изысканного салата порой достаточно всего нескольких ингредиентов. Главное – гармонично сочетать вкусы и легко подчеркнуть их с помощью заправки.
Сочетание нежного куриного мяса, пикантного сыра и сладкого винограда уже давно считается классикой праздничных закусок, однако однако именно форма нарезки задает тон всему блюду. Когда все основные компоненты нарезаны одинаковыми аккуратными кубиками без использования терки, салат приобретает особую ресторанную текстуру, рассказывает TikTok-канал "Юля. Вкусно здесь".
Как приготовить салат с курицей и виноградом?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 отварное куриное филе;
– 200 граммов твердого сыра;
– 300 граммов винограда без косточек;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу.
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Приготовление:
- Заранее отварное в подсоленной воде и полностью остывшее куриное филе нарежьте аккуратными кубиками среднего размера, стараясь делать кусочки одинаковыми для красивой подачи.
- Твердый сыр с выраженным сливочным вкусом нарежьте такими же ровными кубиками, как и мясо – именно благодаря этому текстура салата получится целостной, упругой и без лишней водянистости.
- Промытый и тщательно обсушенный виноград нарежьте большими кубиками или аккуратными половинками по размеру сыра и птицы, чтобы ягоды отдавали свой сок непосредственно во время дегустации.
- Зубчики чеснока очистите, пропустите через пресс и смешайте в отдельной соуснице с качественным майонезом, регулируя остроту заправки по своему вкусу.
- В глубокой миске смешайте нарезанную кубиками курицу, твердый сыр и кусочки винограда, добавьте щепотку соли, заправьте чесночным майонезом и аккуратно перемешайте лопаткой снизу вверх.
- Переложите готовое блюдо в презентабельный стеклянный салатник, при желании украсьте несколькими целыми ягодами винограда или веточкой свежей зелени и дайте постоять в холодильнике буквально 15 минут для полного слияния вкусов.