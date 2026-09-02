2 сентября, 10:45
Почему в сентябре все трут яблоко о капусту: простая хитрость, которая меняет вкус привычного салата
Обычный салат из белокочанной капусты часто кажется слишком пресным или банальным. Однако однако одна простая сезонная деталь способна полностью преобразить его вкус.
Вся прелесть салата "Сентябрьский" заключается в добавлении сочного кисло-сладкого яблока. Оно мгновенно подчеркивает свежесть огурца, придает естественную приятную кислинку и превращает недорогие овощи в ресторанную, хрустящую и нежную закуску, которую захочется готовить каждый вечер.
Как приготовить салат "Сентябрьский"?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 – 400 граммов капусты;
– 2 свежих огурца;
– 1 кисло-сладкое яблоко;
– пучок свежей зелени;
– 2 столовые ложки майонеза, греческого йогурта или сметаны;
– соль и перец по вкусу.
Заряд вкуса и витаминов / Фото Pixabay
Приготовление:
- Нашинкуйте капусту максимально тонкой соломкой, слегка посолите и аккуратно размягчите руками, чтобы она стала податливой и пустила первый сок, но обязательно сохранила упругость и звонкий хруст.
- Огурцы нарежьте тонкими полукольцами или брусочками, свежую зелень мелко порубите ножом и отправьте все к капусте в салатник.
- Яблоко разрежьте, удалите семенную камеру и натрите на большой терке в последнюю очередь перед самой заправкой, чтобы мякоть не окислилась и не изменила цвет.
- Заправьте салат майонезом или густым белым йогуртом, добавьте щепотку свежемолотого черного перца и быстро перемешайте все ингредиенты до однородности.
- Подавайте салат к столу сразу после смешивания, пока яблочный и огуречный сок создают идеальную свежую текстуру.