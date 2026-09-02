Новости Вкусно Салаты и закуски Почему в сентябре все трут яблоко о капусту: простая хитрость, которая меняет вкус привычного салата
2 сентября, 10:45
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Почему в сентябре все трут яблоко о капусту: простая хитрость, которая меняет вкус привычного салата

Лилия Имбировская-Сиваковская

Обычный салат из белокочанной капусты часто кажется слишком пресным или банальным. Однако однако одна простая сезонная деталь способна полностью преобразить его вкус.

Вся прелесть салата "Сентябрьский" заключается в добавлении сочного кисло-сладкого яблока. Оно мгновенно подчеркивает свежесть огурца, придает естественную приятную кислинку и превращает недорогие овощи в ресторанную, хрустящую и нежную закуску, которую захочется готовить каждый вечер.

Как приготовить салат "Сентябрьский"?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 300 – 400 граммов капусты;
– 2 свежих огурца;
– 1 кисло-сладкое яблоко;
– пучок свежей зелени;
– 2 столовые ложки майонеза, греческого йогурта или сметаны;
– соль и перец по вкусу.

Заряд вкуса и витаминов / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту максимально тонкой соломкой, слегка посолите и аккуратно размягчите руками, чтобы она стала податливой и пустила первый сок, но обязательно сохранила упругость и звонкий хруст.
  2. Огурцы нарежьте тонкими полукольцами или брусочками, свежую зелень мелко порубите ножом и отправьте все к капусте в салатник.
  3. Яблоко разрежьте, удалите семенную камеру и натрите на большой терке в последнюю очередь перед самой заправкой, чтобы мякоть не окислилась и не изменила цвет.
  4. Заправьте салат майонезом или густым белым йогуртом, добавьте щепотку свежемолотого черного перца и быстро перемешайте все ингредиенты до однородности.
  5. Подавайте салат к столу сразу после смешивания, пока яблочный и огуречный сок создают идеальную свежую текстуру.

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