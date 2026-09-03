3 сентября, 10:55
Забудьте о салатах с майонезом: хрустящая витаминная бомба из трех простых овощей за 5 минут
После тяжелых, калорийных блюд организм буквально просит перезагрузки и свежих витаминов. В такой момент на помощь приходит легендарный салат "Щетка".
Хрустящий, сочный и без единой капли майонеза – идеальный салат на каждый день. А легкая заправка на основе лимонного сока и масла мгновенно объединяет все ингредиенты в гармоничную закуску.
Как приготовить салат "Щетка"?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов капусты;
– 1 сырая свекла;
– 1 морковь;
– 1 свежий огурец;
– пучок зелени;
– соль и перец по вкусу;
заправка:
– 3 столовые ложки растительного или оливкового масла;
– 1 – 2 столовые ложки лимонного сока;
– пол чайной ложки сахара;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Белокочанную капусту нашинковать как можно более тонкой соломкой, пересыпать в миску, добавьте щепотку соли и слегка размягчите руками, чтобы она пустила сок и стала нежнее, сохранив при этом упругий хруст.
- Сырую свеклу и сочную морковь очистите от кожуры и натрите тонкой соломкой на терке для корейских салатов или на большой обычной терке.
- Свежий огурец нарежьте аккуратной тонкой соломкой, а вымытую свежую зелень мелко измельчите ножом.
- Для заправки смешайте в небольшой миске качественное растительное или оливковое масло, лимонный сок, сахар, соль и молотый перец, после чего тщательно взбейте смесь вилкой до состояния эмульсии.
- Переложите все подготовленные овощи в глубокий салатник, щедро полейте лимонной заправкой и аккуратно перемешайте до однородного распределения цвета и вкуса.
- Подавайте салат к столу сразу после приготовления, пока овощная соломка максимально хрустящая, сочная и свежая.