27 августа, 06:05
Салат с персиками и беконом: как сладкий фрукт, соленый бекон и острая заправка сочетаются друг с другом
Салат с персиками и беконом легко приготовить из нескольких простых ингредиентов, а всю вкусовую магию здесь создает заправка на основе двух видов горчицы, меда и оливкового масла.
Персик в салате – это не только лето и сочность, но и контраст, который особенно хорошо сочетается с беконом и сыром с голубой плесенью, рассказывает zoshyt.receptiv в инстаграме.
Как приготовить летний салат с персиком?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– салатный микс;
– помидоры черри;
– бекон;
– персики;
– сыр с голубой плесенью;
заправка:
– 50 граммов американской горчицы;
– 50 граммов французской горчицы;
– 50 граммов жидкого меда;
– 100 миллилитров оливкового масла;
– 2 чайные ложки лимонного сока;
– соль по вкусу.
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Приготовление:
- Подготовьте салатный микс, помидоры черри, бекон, персики и сыр с голубой плесенью.
- Смешайте американскую и французскую горчицу, мед, оливковое масло, лимонный сок и соль. Это и будет заправка.
- Сложите салат в миску или на тарелку, добавьте заправку и сразу подавайте.