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27 августа, 06:05
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Салат с персиками и беконом: как сладкий фрукт, соленый бекон и острая заправка сочетаются друг с другом

Лилия Имбировская-Сиваковская

Салат с персиками и беконом легко приготовить из нескольких простых ингредиентов, а всю вкусовую магию здесь создает заправка на основе двух видов горчицы, меда и оливкового масла.

Персик в салате – это не только лето и сочность, но и контраст, который особенно хорошо сочетается с беконом и сыром с голубой плесенью, рассказывает zoshyt.receptiv в инстаграме.

Как приготовить летний салат с персиком?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– салатный микс; 
– помидоры черри; 
– бекон; 
– персики; 
– сыр с голубой плесенью;
заправка: 
– 50 граммов американской горчицы; 
– 50 граммов французской горчицы; 
– 50 граммов жидкого меда; 
– 100 миллилитров оливкового масла; 
– 2 чайные ложки лимонного сока; 
– соль по вкусу.

Этот салат вас поразит: смотрите видео

Приготовление:

  1. Подготовьте салатный микс, помидоры черри, бекон, персики и сыр с голубой плесенью.
  2. Смешайте американскую и французскую горчицу, мед, оливковое масло, лимонный сок и соль. Это и будет заправка.
  3. Сложите салат в миску или на тарелку, добавьте заправку и сразу подавайте.

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