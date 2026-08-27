Салат с персиками и беконом: как сладкий фрукт, соленый бекон и острая заправка сочетаются друг с другом

Салат с персиками и беконом легко приготовить из нескольких простых ингредиентов, а всю вкусовую магию здесь создает заправка на основе двух видов горчицы, меда и оливкового масла.

Персик в салате – это не только лето и сочность, но и контраст, который особенно хорошо сочетается с беконом и сыром с голубой плесенью, рассказывает zoshyt.receptiv в инстаграме. Как приготовить летний салат с персиком? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– салатный микс;

– помидоры черри;

– бекон;

– персики;

– сыр с голубой плесенью;

заправка:

– 50 граммов американской горчицы;

– 50 граммов французской горчицы;

– 50 граммов жидкого меда;

– 100 миллилитров оливкового масла;

– 2 чайные ложки лимонного сока;

– соль по вкусу. Этот салат вас поразит: смотрите видео Приготовление: Подготовьте салатный микс, помидоры черри, бекон, персики и сыр с голубой плесенью. Смешайте американскую и французскую горчицу, мед, оливковое масло, лимонный сок и соль. Это и будет заправка. Сложите салат в миску или на тарелку, добавьте заправку и сразу подавайте.