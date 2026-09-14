"Все по 10" – идеальная формула на зиму: сочная овощная закуска с баклажанами без лишних хлопот

Зимой банка салата может стать настоящим спасением. Особенно когда она по питательности не уступает ни одному гарниру!

Заготовки из овощей на зиму могут пригодиться именно тогда, когда хочется быстро приготовить гарнир без лишних хлопот. Именно поэтому рецепт салата "Все по 10" стоит взять на заметку – он прост, сытен и не требует сложных ингредиентов. Как заготовить салат "Все по 10"? Время: 45–55 минут

45–55 минут Порций: в зависимости от размера банок Ингредиенты:

– 10 баклажанов;

– 10 помидоров;

– 10 сладких перцев;

– 10 луковиц;

– 10 морковок;

– 10 зубчиков чеснока;

– 10 столовых ложек сахара;

– 10 столовых ложек уксуса;

– 10 столовых ложек растительного масла;

– 2 столовые ложки соли;

– черный перец. Приготовление: Помойте баклажаны, срежьте хвостики и нарежьте большими кубиками. Если они горькие, посыпьте солью, оставьте на 20 минут, а затем промойте. Нарежьте помидоры, перец очистите от семян и порежьте соломкой. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на большой терке, а чеснок измельчите. В большую кастрюлю налейте растительное масло, добавьте все овощи, всыпьте соль и сахар и перемешайте. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Когда овощи пустят сок и закипят, убавьте огонь и тушите 30 – 40 минут, время от времени осторожно перемешивая. В конце добавьте уксус и чеснок, перемешайте и готовьте еще около 5 минут. Готовый салат разложите горячим по стерилизованным банкам, закройте крышками, переверните, накройте одеялом и оставьте до полного остывания.