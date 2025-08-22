Украинская кухня развивалась на протяжении веков. Она впитывала в себя влияния разных культур, но при этом сумела сохранить свою уникальную самобытность.

Хотя не существует конкретных блюд, классифицированных как "самые дорогие украинские блюда" с точки зрения эксклюзивности и высокой цены, многие традиционные блюда получили международное признание. Многие из них завоевали место в мировых рейтингах как одни из лучших и самых вкусных блюд в мире, пишет 24 Канал.

Почему нет "самых дорогих" блюд?

Украинская кухня отличается не столько высокими ценниками, сколько богатыми традициями, аутентичностью и разнообразием. Знаковые блюда, такие как борщ, вареники, банош, сало, голубцы и пампушки, являются не только основой кулинарии, но и изготавливаются из легкодоступных ингредиентов.

Хотя существуют современные адаптации и рестораны, которые могут предлагать эксклюзивные версии с немаленькими ценниками, основная ценность украинских блюд остается в их культурной значимости и народной кухни.

Какие украинские блюда в ТОП-е мировых рейтингов?

Вкусных и ценных украинских блюд существует множество, но наиболее известными в мире есть:

Борщ

Борщ – это больше, чем просто блюдо, он является национальным символом Украины. Известный своим насыщенным вкусом и ярким цветом, этот суп может похвастаться многочисленными региональными вариациями.



Борщ – одно из самых известных украинских блюд в мире / Фото Википедия

В знак признания своей кулинарной привлекательности, это блюдо постоянно занимает высокие позиции в мировых рейтингах вкуса – однажды даже опередила суши, пиццу и чизбургеры. Кроме того, борщ вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Вареники

Еще одно чрезвычайно известное блюдо традиционной украинской кухни – вареники. Они продолжают очаровывать как местных жителей, так и иностранных гостей.

Это любимое блюдо неизменно входит в число самых популярных в мире, особенно в восточноевропейских кухнях. В то время как рестораны по всему миру стремятся воспроизвести аутентичные украинские вареники, оригинальные версии – непревзойденные на вкус.

Сало

Сало, что является краеугольным камнем украинских кулинарных традиций, переживает всплеск признания и популярности и за пределами страны. Оно стало центром дегустаций, гастрономических событий и инновационных кулинарных экспериментов по всему миру.



Украинское сало знают во всем мире / Фото etnocook

Интересно, что украинцы не лидируют в мире по потреблению сала. Статистические данные ООН и ЕС свидетельствуют о том, что Дания удерживает титул страны с наибольшим потреблением сала на душу населения.

Банош

Банош – любимое блюдо карпатского региона, которое готовят из смеси кукурузной муки, сметаны и брынзы. Получила международное признание, заняв 5 место в мировом рейтинге каш.

Банош – любимое блюдо карпатского региона, которое готовят из смеси кукурузной муки, сметаны и брынзы. Получила международное признание, заняв 5 место в мировом рейтинге каш.