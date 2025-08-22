Українська кухня розвивалася протягом століть. Вона вбирала в себе впливи різних культур, але при цьому зуміла зберегти свою унікальну самобутність.

Хоча не існує конкретних страв, класифікованих як "найдорожчі українські страви" з погляду ексклюзивності та високої ціни, багато традиційних страв отримали міжнародне визнання. Чимало з них завоювали місце у світових рейтингах як одні з найкращих і найсмачніших страв у світі, пише 24 Канал.

Читайте також Як на Закарпатті: готуємо справжній бограч – наваристий і пікантний

Чому немає "найдорожчих" страв?

Українська кухня вирізняється не стільки високими цінниками, скільки багатими традиціями, автентичністю та різноманітністю. Знакові страви, такі як борщ, вареники, банош, сало, голубці та пампушки, є не лише основою кулінарії, але й виготовляються з легкодоступних інгредієнтів.

Хоча існують сучасні адаптації та ресторани, які можуть пропонувати ексклюзивні версії з чималенькими цінниками, основна цінність українських страв залишається у їхній культурній значущості та народній кухні.

Які українські страви у ТОП-і світових рейтингів?

Смачних і цінних українських страв існує безліч, але найбільш знаними у світі є:

Борщ

Борщ – це більше, ніж просто страва, він є національним символом України. Відомий своїм насиченим смаком і яскравим кольором, цей суп може похвалитися численними регіональними варіаціями.



Борщ – одна з найвідоміших українських страв у світі / Фото Вікіпедія

На знак визнання своєї кулінарної привабливості, ця страва постійно посідає найвищі позиції у світових рейтингах смаку – одного разу навіть випередила суші, піцу та чизбургери. Крім того, борщ увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Вареники

Ще одна надзвичайно відома страва традиційної української кухні – вареники. Вони продовжують зачаровувати як місцевих жителів, так і іноземних гостей.

Ця улюблена страва незмінно входить до числа найпопулярніших у світі, особливо в східноєвропейських кухнях. У той час як ресторани по всьому світу прагнуть відтворити автентичні українські вареники, оригінальні версії – неперевершені на смак.

Сало

Сало, що є наріжним каменем українських кулінарних традицій, переживає сплеск визнання та популярності і за межами країни. Воно стало центром дегустацій, гастрономічних подій та інноваційних кулінарних експериментів по всьому світу.



Українське сало знають у всьому світі / Фото etnocook

Цікаво, що українці не лідирують у світі за споживанням сала. Статистичні дані ООН та ЄС свідчать про те, що Данія утримує титул країни з найбільшим споживанням сала на душу населення.

Банош

Банош – улюблена страва карпатського регіону, яку готують із суміші кукурудзяного борошна, сметани та бринзи. Здобула міжнародне визнання, посівши 5 місце у світовому рейтингу каш.

Традиційною українською стравою також є пундики – їх оспівує Котляревський в "Енеїді". Як приготувати – рецепт Смачно24.