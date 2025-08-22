Найдорожчі українські страви, які знає та обожнює увесь світ
- Українська кухня відома своєю автентичністю, а страви, такі як борщ, вареники і сало, здобули міжнародне визнання.
- Борщ увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. А безліч інших українських страв займають високі позиції у світових рейтингах.
Українська кухня розвивалася протягом століть. Вона вбирала в себе впливи різних культур, але при цьому зуміла зберегти свою унікальну самобутність.
Хоча не існує конкретних страв, класифікованих як "найдорожчі українські страви" з погляду ексклюзивності та високої ціни, багато традиційних страв отримали міжнародне визнання. Чимало з них завоювали місце у світових рейтингах як одні з найкращих і найсмачніших страв у світі, пише 24 Канал.
Чому немає "найдорожчих" страв?
Українська кухня вирізняється не стільки високими цінниками, скільки багатими традиціями, автентичністю та різноманітністю. Знакові страви, такі як борщ, вареники, банош, сало, голубці та пампушки, є не лише основою кулінарії, але й виготовляються з легкодоступних інгредієнтів.
Хоча існують сучасні адаптації та ресторани, які можуть пропонувати ексклюзивні версії з чималенькими цінниками, основна цінність українських страв залишається у їхній культурній значущості та народній кухні.
Які українські страви у ТОП-і світових рейтингів?
Смачних і цінних українських страв існує безліч, але найбільш знаними у світі є:
- Борщ
Борщ – це більше, ніж просто страва, він є національним символом України. Відомий своїм насиченим смаком і яскравим кольором, цей суп може похвалитися численними регіональними варіаціями.
Борщ – одна з найвідоміших українських страв у світі / Фото Вікіпедія
На знак визнання своєї кулінарної привабливості, ця страва постійно посідає найвищі позиції у світових рейтингах смаку – одного разу навіть випередила суші, піцу та чизбургери. Крім того, борщ увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
- Вареники
Ще одна надзвичайно відома страва традиційної української кухні – вареники. Вони продовжують зачаровувати як місцевих жителів, так і іноземних гостей.
Ця улюблена страва незмінно входить до числа найпопулярніших у світі, особливо в східноєвропейських кухнях. У той час як ресторани по всьому світу прагнуть відтворити автентичні українські вареники, оригінальні версії – неперевершені на смак.
- Сало
Сало, що є наріжним каменем українських кулінарних традицій, переживає сплеск визнання та популярності і за межами країни. Воно стало центром дегустацій, гастрономічних подій та інноваційних кулінарних експериментів по всьому світу.
Українське сало знають у всьому світі / Фото etnocook
Цікаво, що українці не лідирують у світі за споживанням сала. Статистичні дані ООН та ЄС свідчать про те, що Данія утримує титул країни з найбільшим споживанням сала на душу населення.
- Банош
Банош – улюблена страва карпатського регіону, яку готують із суміші кукурудзяного борошна, сметани та бринзи. Здобула міжнародне визнання, посівши 5 місце у світовому рейтингу каш.
