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8 сентября, 23:33
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Сардельки-спирали на мангале: простой способ сделать привычную закуску более эффектной

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сарделька на шампуре может выглядеть совершенно по-новому, если скрутить ее в спираль и запечь на небольшом огне.

Сардельки здесь служат не только начинкой, но и основой для эффектной подачи на мангале. Рецепт прост: сардельку надрезают спиралью, немного растягивают, а между витками кладут тесто, рассказал в инстаграме kubfood.

Как приготовить сардельки-спирали?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– сардельки; 
– тесто для сосисок в тесте; 
– яичный желток; 
– кетчуп; 
– горчица; 
– твердый сыр.

Быстрое блюдо на природе: смотрите видео

Приготовление:

  1. Нанизайте сардельку на шампур и ножом сделайте спиральный надрез. Затем немного растяните ее.
  2. Скрутите тесто в тонкую полоску и проложите его между витками сардельки.
  3. Сверху смажьте тесто яичным желтком.
  4. Готовьте на небольшом огне, постоянно поворачивая шампур, чтобы тесто равномерно пропеклось и не подгорело.
  5. Подавайте с кетчупом, горчицей и натертым твердым сыром сверху.