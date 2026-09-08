Сардельки-спирали на мангале: простой способ сделать привычную закуску более эффектной

Сарделька на шампуре может выглядеть совершенно по-новому, если скрутить ее в спираль и запечь на небольшом огне.

Сардельки здесь служат не только начинкой, но и основой для эффектной подачи на мангале. Рецепт прост: сардельку надрезают спиралью, немного растягивают, а между витками кладут тесто, рассказал в инстаграме kubfood. Как приготовить сардельки-спирали? Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– сардельки;

– тесто для сосисок в тесте;

– яичный желток;

– кетчуп;

– горчица;

– твердый сыр. Быстрое блюдо на природе: смотрите видео Приготовление: Нанизайте сардельку на шампур и ножом сделайте спиральный надрез. Затем немного растяните ее. Скрутите тесто в тонкую полоску и проложите его между витками сардельки. Сверху смажьте тесто яичным желтком. Готовьте на небольшом огне, постоянно поворачивая шампур, чтобы тесто равномерно пропеклось и не подгорело. Подавайте с кетчупом, горчицей и натертым твердым сыром сверху.