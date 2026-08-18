Картофель получится идеально хрустящим: что нужно сделать перед запеканием

Секрет хрустящего запеченного картофеля кроется еще до того, как он попадет в духовку – и он удивительно прост.

Перед запеканием нарезанный картофель следует ненадолго замочить в холодной воде. Именно этот шаг помогает смыть лишний крахмал, из-за которого кусочки часто готовятся в собственной влаге и получаются мягче, чем нужно.

Что именно нужно сделать перед запеканием?

Сначала картофель нужно хорошо помыть и очистить. Затем нарежьте его на одинаковые кусочки, чтобы они пропеклись равномерно.

После этого сложите картофель в миску и залейте холодной водой так, чтобы он был полностью покрыт. Горячую воду использовать не стоит: она может размягчить поверхность овоща.

Оставьте картофель в воде примерно на 30 минут. За это время с поверхности вымывается излишек крахмала, а кусочки лучше подрумяниваются в духовке.

Идеальный результат / Фото "Вкусные рецепты"

Как получить румяную корочку?

После замачивания воду нужно слить. Она может стать немного мутной – это означает, что крахмал действительно ушел.

Далее картофель следует хорошо обсушить бумажным полотенцем. Чем меньше влаги останется на поверхности, тем легче она подрумянится, а не размякнет во время запекания.

Затем добавьте оливковое масло и любимые специи, выложите кусочки на противень с пергаментом и оставьте между ними небольшое расстояние. Запекайте при 200 градусах примерно 40–50 минут.

Важно! Во время запекания картофель желательно перевернуть в середине процесса, чтобы он равномерно подрумянился со всех сторон.