Ни не укроп, ни не чеснок: секретный овощ, который превращает обычный маринад для помидоров в шедевр

Традиционный набор пряностей для маринования помидоров обычно ограничивается зонтиками укропа, чесноком, листьями хрена и черным перцем горошком. Однако существует простой кулинарный прием, способный кардинально изменить вкусовой профиль заготовки: главным ароматизатором выступает сочный сладкий болгарский перец.

Всего несколько больших ломтиков этого овоща придают рассолу ярко выраженный свежий аромат и приятную естественную сладость. Под действием горячей заливки перец щедро отдает эфирные масла и сахара в жидкость, поэтому маринад получается настолько сбалансированным и вкусным, что его часто выпивают раньше, чем съедают сами помидоры.

Почему заключается секрет вкуса

Болгарский перец не требует предварительной термической обработки или измельчения в пюре. Его достаточно очистить от семян, нарезать большими продольными полосками и равномерно распределить в пустотах между помидорами. Он не должен затмевать основной продукт – достаточно буквально 3–4 ломтика на банку, чтобы насытить весь объем ароматом. Б

Как приготовить маринад

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 3 литра воды;

– 120 граммов каменной соли;

– 120 граммов сахара;

– 120 миллилитров уксуса;

– свежая зелень петрушки;

– душистый и черный перец горошком по вкусу.

Приготовление: