Его едят вместе с косточками: недорогая запеченная сельдь, которая вкуснее красной рыбы

Свежая или замороженная сельдь обычно ассоциируется только с классическим блюдом "сельдь под шубой". Однако запекание этой рыбы в духовке способно полностью изменить ваши кулинарные привычки.

Благодаря особой технике длительного медленного тушения под крышкой даже самые тонкие мелкие косточки и позвоночник становятся настолько мягкими, что практически тают во рту. Рыба получается необыкновенно сочной – идеальное дополнение к любому гарниру или просто для подачи с хлебом. Как вкусно запечь сельдь? Время : 20 минут + запекание

: 20 минут + запекание Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 тушки сельди;

– 2 большие луковицы;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 2 чайные ложки соли;

– пол чайной ложки молотого перца;

– 2 лавровых листа;

– кипяток – чтобы полностью покрыть рыбу. Приготовление: Селедку заранее разморозьте в холодильнике, удалите головы, хвосты и плавники, тщательно вычистите внутренности и обязательно соскребите ножом черную внутреннюю пленку в брюшке, чтобы готовая рыба не горчила, почему промойте тушки и нарежьте их порционными кусочками толщиной около двух сантиметров. Лук очистите и нарежьте широкими полукольцами. Большую часть нарезанного лука выложите плотным слоем на дно глубокой формы для выпечки с толстыми стенками, создавая сочную овощную подушку. Сверху на лук ровным плотным слоем выложите кусочки сельди срезом вверх, равномерно посыпьте рыбу солью и свежемолотым черным перцем. Накройте кусочки рыбы оставшимся луком, положите лавровые листья, после чего равномерно полейте растительным маслом и осторожно влейте кипяток вдоль стенки формы, чтобы жидкость практически полностью покрывала уровень сельди. Плотно накройте форму крышкой или затяните двумя слоями прочной фольги, не оставляя щелей для пара, и поставьте в разогретую до 230 градусов духовку ровно на 15 минут для быстрого закипания жидкости. Снизьте температуру духовки до 150 градусов и оставьте рыбу медленно томиться в течение 2,5 часов – именно при такой низкой температуре структура мелких костей полностью размягчится до состояния консервы, а мясо останется цельным и нежным. Достаньте блюдо из духовки и подавайте горячим вместе с луковым соусом к нежному картофельному пюре, либо полностью остудите в форме – в холодном виде эта тушеная сельдь становится еще плотнее, вкуснее и прекрасно ложится ломтиками на кусок черного ржаного хлеба.