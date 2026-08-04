Яблочный Спас просит шарлотку: пирог, который пахнет на всю избу
Яблочный Спас трудно представить без яблок на столе. В этот день их несут в храм, добавляют в выпечку, варят компоты, сушат на зиму или просто ставят в миску как главный сезонный фрукт.
Шарлотка – один из самых простых пирогов для такого праздника. Тесто готовится быстро, яблоки не требуют сложной подготовки, а после запекания получается домашний десерт, который можно подать к чаю без лишних украшений, сообщает FOOD VERY GOOD.
Для Яблочного Спаса такой пирог особенно уместен: в нем нет сложных кремов или дорогих продуктов, зато есть главный вкус августа – печеные яблоки, мягкий бисквит и знакомый домашний аромат.
Как приготовить пышную яблочную шарлотку?
- Время: 50 минут
- Порций: 6 – 8
Ингредиенты:
– 400–500 граммов яблок;
– 4 яйца;
– 160 граммов муки;
– 160 граммов сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя по желанию;
– лимонный сок по вкусу;
– молотая корица по вкусу;
– сахарная пудра для подачи.
Как приготовить шарлотку: смотрите видео
Приготовление:
- Яблоки помойте, разрежьте пополам, удалите сердцевину и нарежьте дольками или полосками.
- Переложите их в отдельную миску, сбрызните лимонным соком и по желанию добавьте немного молотой корицы. Аккуратно перемешайте.
- В глубокую миску разбейте яйца, добавьте щепотку соли, ванильный сахар и обычный сахар. Взбейте миксером 7–8 минут, пока масса не увеличится в объеме, не станет светлее и пышнее.
- Просеянную муку частями добавьте в яичную массу и осторожно перемешивайте лопаткой движениями от краев к центру. Чтобы шарлотка получилась более влажной, добавьте сметану.
- По желанию вместе с мукой можно добавить половину чайной ложки разрыхлителя, хотя бисквитное тесто и без него хорошо поднимается. Дно формы диаметром 21 сантиметр застелите пергаментом.
- Влейте половину теста, разровняйте, выложите слой яблок и залейте оставшимся тестом. Сверху украсьте тонкими кружочками или дольками яблок.
- Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30–35 минут.
- Готовность проверьте деревянной шпажкой. Дайте пирогу остыть в форме, затем достаньте и по желанию посыпьте сахарной пудрой.