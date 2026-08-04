Яблочный Спас просит шарлотку: пирог, который пахнет на всю избу

Яблочный Спас трудно представить без яблок на столе. В этот день их несут в храм, добавляют в выпечку, варят компоты, сушат на зиму или просто ставят в миску как главный сезонный фрукт.

Шарлотка – один из самых простых пирогов для такого праздника. Тесто готовится быстро, яблоки не требуют сложной подготовки, а после запекания получается домашний десерт, который можно подать к чаю без лишних украшений, сообщает FOOD VERY GOOD.

Для Яблочного Спаса такой пирог особенно уместен: в нем нет сложных кремов или дорогих продуктов, зато есть главный вкус августа – печеные яблоки, мягкий бисквит и знакомый домашний аромат.

Как приготовить пышную яблочную шарлотку?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6 – 8

Ингредиенты:

– 400–500 граммов яблок;

– 4 яйца;

– 160 граммов муки;

– 160 граммов сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 0,5 чайной ложки разрыхлителя по желанию;

– лимонный сок по вкусу;

– молотая корица по вкусу;

– сахарная пудра для подачи.

Как приготовить шарлотку: смотрите видео

Приготовление: