Яблочная шарлотка больше не появится на вашем столе: как приготовить потрясающий пирог с персиком
Классическая яблочная шарлотка – бесспорная королева осеннего чаепития, но стоит заменить привычные яблоки на медовые, спелые персики, и простой повседневный пирог мгновенно превращается в изысканный ресторанный десерт.
Сочная мякоть персика придает бисквиту свой аромат, а сверху во время выпечки образуется та самая тонкая хрустящая корочка, похожая на меренгу, ради которой все охотятся за угловыми кусочками. Главное – знать несколько основных секретов работы с нежным яичным бисквитом, чтобы пирог получился высоким, пышным и не осел после остывания.
Как приготовить шарлотку с персиками?
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 4–5 спелых персиков;
– 4 яйца комнатной температуры;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан муки;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– сливочное масло для смазывания формы;
– щепотка соли;
– сахарная пудра для подачи.
Приготовление:
- Персики промойте, просушите бумажным полотенцем, разрежьте пополам и удалите косточки.
- Нарежьте мякоть аккуратными ломтиками средней толщины и слегка обсыпьте кукурузным крахмалом – он сдержит выделение излишнего сока и не даст бисквиту стать слишком влажным внутри.
- В глубокую сухую миску разбейте яйца комнатной температуры, добавьте щепотку соли, обычный и ванильный сахар.
- Взбивайте миксером на максимальной скорости не менее 7 – 10 минут, пока масса не превратится в белую, плотную и очень пышную пену, которая держит форму и оставляет заметный след от венчиков.
- Муку дважды просейте через сито, чтобы насытить ее кислородом.
- Вводите его во взбитые яйца небольшими частями, в два-три приема, аккуратно перемешивая силиконовой лопаткой снизу вверх по кругу.
- Миксер на этом этапе использовать нельзя, чтобы не нарушить хрупкую структуру воздушных пузырьков.
- Форму для выпечки смажьте кусочком сливочного масла и слегка присыпьте мукой или застелите качественным пергаментом.
- Вылейте половину воздушного теста, выложите слой подготовленных персиков, залейте второй половиной теста, а сверху красиво веером разложите оставшиеся ломтики.
- Поставьте пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку без режима конвекции.
- Выпекайте около 35 – 45 минут до появления красивого золотистого румянца. Первые полчаса ни в коем случае не открывайте дверцу духовки, чтобы бисквит не осел из-за перепада температур.
- Готовность проверьте сухой деревянной шпажкой – она должна выходить из центральной части сухой, без влажных комочков теста.
- Выключите духовку, откройте дверцу и дайте пирогу постоять внутри еще 10 минут.
- Затем достаньте, извлеките из формы, остудите и перед подачей щедро посыпьте сахарной пудрой.