Продолговатые котлеты в форме лодочек с хрустящей золотистой корочкой и нежной серединкой – вкус, знакомый многим еще из школьной столовой.

Секрет их особой текстуры и сочности заключается в полном отсутствии яиц, которые нередко делают мясной фарш жестким, а также в использовании размоченного ржаного хлеба и большого количества лука. Благодаря тщательному вымешиванию и отбиванию фарша котлеты идеально держат форму на сковороде, а окончательное запекание в духовке делает их равномерно пропеченными и нежирными.

Как приготовить "школьные" котлеты?

Время : 55 минут

: 55 минут Порций: примерно 18 котлет

Ингредиенты:

для фарша:

– 900 граммов говяжьего фарша;

– 350 граммов ржаного хлеба;

– 300 граммов репчатого лука;

– 150 миллилитров питьевой воды (для замачивания хлеба);

– 1 чайная ложка соли (или по вкусу);

– 1/2 чайной ложки молотого черного перца;

для панировки и жарки:

– 100 граммов панировочных сухарей;

– 4 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла.

Приготовление: