Секрет сочных "школьных" котлет без единого яйца: какой ингредиент лучше всего помогает сохранить форму
Продолговатые котлеты в форме лодочек с хрустящей золотистой корочкой и нежной серединкой – вкус, знакомый многим еще из школьной столовой.
Секрет их особой текстуры и сочности заключается в полном отсутствии яиц, которые нередко делают мясной фарш жестким, а также в использовании размоченного ржаного хлеба и большого количества лука. Благодаря тщательному вымешиванию и отбиванию фарша котлеты идеально держат форму на сковороде, а окончательное запекание в духовке делает их равномерно пропеченными и нежирными.
Как приготовить "школьные" котлеты?
- Время: 55 минут
- Порций: примерно 18 котлет
Ингредиенты:
для фарша:
– 900 граммов говяжьего фарша;
– 350 граммов ржаного хлеба;
– 300 граммов репчатого лука;
– 150 миллилитров питьевой воды (для замачивания хлеба);
– 1 чайная ложка соли (или по вкусу);
– 1/2 чайной ложки молотого черного перца;
для панировки и жарки:
– 100 граммов панировочных сухарей;
– 4 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла.
Приготовление:
- Ржаной хлеб нарежьте большими кусками, переложите в глубокую миску, залейте холодной питьевой водой и оставьте на 10 минут, после чего тщательно отожмите лишнюю жидкость руками.
- Очищенный репчатый лук нарежьте на 4 части и вместе с отжатым хлебом пропустите через мясорубку с мелкой решеткой.
- Смешайте хлебно-луковую массу с говяжьим фаршем, добавьте соль и молотый черный перец.
- Вымешивайте фарш руками в течение 5 – 7 минут до однородности, после чего обязательно отбейте его о дно миски 10 – 15 раз – это выбьет лишний воздух и поможет белкам связаться между собой без добавления яиц.
- Разделите готовый фарш на одинаковые порции весом примерно по 90 грамм каждая, сформируйте продолговатые котлеты в виде аккуратных лодочек с заостренными кончиками и обильно обваляйте со всех сторон в панировочных сухарях.
- Разогрейте масло на сковороде на среднем огне и обжарьте котлеты по 2 – 3 минуты с каждой стороны до образования аппетитной румяной корочки.
- Переложите обжаренные заготовки в форму для запекания и доведите до полной готовности в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.