Когда хочется приготовить эффектный ресторанный десерт без утомительной суеты с духовкой, растрескавшимися коржами и водяными банями, этот шоколадный чизкейк становится настоящей находкой.

Секрет его бархатистой муссовой текстуры кроется в сочетании качественного растопленного шоколада, пышных взбитых сливок и сливочного сыра. Десерт безупречно застывает в холоде даже без грамма желатина, превращаясь в шелковистый трюфельный шедевр на хрустящей песочной подушке. Как приготовить шоколадный чизкейк? Время : 1 час

: 1 час Порций: 8 Ингредиенты:

– песочная основа:

– 330 граммов печенья "К кофе";

– 160 граммов растопленного сливочного масла;

– 4 – 5 столовых ложек какао;

шоколадно-сырная начинка:

– 260 граммов сливочного крем-сыра;

– 2 плитки черного или молочного шоколада;

– 90 миллилитров жирных сливок;

– 90 граммов сахарной пудры. Приготовление: Песочное печенье измельчите блендером или скалкой до мелкой, однородной крошки без больших частиц. Добавьте в крошку какао-порошок, размягченное сливочное масло и тщательно разотрите массу лопаткой до состояния влажного песка, который легко сжимается в комок. Дно разъемной формы (диаметром 18 – 20 сантиметров) выстелите пергаментом, выложите шоколадную массу и плотно утрамбуйте ее дном стакана в ровный плоский корж, почему поместите форму в холодильник для застывания. Шоколадные плитки разломайте на кусочки и растопите короткими импульсами в микроволновке по 10 – 15 секунд или на паровой бане, почему после этого дайте массе остыть до приятного, едва теплого состояния (горячий шоколад приведет к расслоению крема). Охлажденный сливочный творог выложите в глубокую миску, взбейте миксером на низких оборотах, постепенно подсыпая сахарную пудру, до гладкой пластичной консистенции. Тонкой струйкой влейте растопленный шоколад в сливочный сыр, непрерывно перемешивая миксером до получения глянцевого шоколадного крема. В отдельной сухой холодной емкости взбейте жирные сливки до мягких, воздушных пиков. Аккуратно введите взбитые сливки в шоколадно-творожную массу, бережно перемешивая широкой силиконовой лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушную структуру мусса. Достаньте из холодильника охлажденную форму, выложите пышный крем на песочное основание, аккуратно разровняйте верхушку шпателем или ложкой и отправьте в холодильник как минимум на 3 – 4 часа (а лучше всего – на ночь). Перед подачей проведите тонким ножом вдоль бортиков формы, снимите кольцо, по желанию украсьте десерт тертым шоколадом, ягодами малины или листиками мяты и нарежьте теплым сухим ножом на идеальные порционные треугольники.