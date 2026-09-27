Это действительно вкуснее и проще, чем "Нутелла": густой шоколадный пудинг из яблок за 15 минут
Когда дома собирается обильный урожай яблок, привычные пироги, компоты и варенье быстро надоедают, а дети нередко наотрез отказываются есть свежие плоды. Однако существует простой и изящный способ превратить обычные садовые фрукты в настоящий кондитерский шедевр.
Густой, блестящий яблочно-шоколадный пудинг по текстуре и насыщенности легко соперничает с дорогими десертными пастами вроде "Нутеллы", но не содержит лишнего жира, пальмового масла или химических загустителей. Естественная пектиновая кислинка яблок безупречно уравновешивает сладость и горчинку темного шоколада, создавая нежный, тающий десерт, который прекрасно подходит как самостоятельное лакомство в креманках или как роскошная намазка на хрустящие утренние тосты.
Как быстро приготовить яблочный пудинг?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов очищенных яблок;
– 100 граммов темного шоколада;
– 50 граммов сахара;
– 25 граммов кукурузного крахмала;
– 150 миллилитров воды;
– ванильный сахар или щепотка корицы по желанию.
Приготовление:
- Спелые яблоки тщательно вымойте, снимите тонкую кожуру острым ножом или овощечисткой, удалите семенные гнезда с плодоножками и нарежьте мякоть небольшими кубиками одинакового размера.
- Переложите нарезанные фрукты в сотейник или кастрюлю с толстым дном, влейте 100 миллилитров чистой питьевой воды, накройте крышкой и поставьте на средний огонь.
- Тушите яблоки примерно 7 – 10 минут, периодически встряхивая посуду, пока кусочки полностью не размягчатся и не начнут легко разваливаться при нажатии лопаткой.
- Снимите сотейник с огня и измельчите горячую яблочную массу погружным блендером до абсолютно однородного, гладкого и шелковистого состояния без малейших комочков (при отсутствии блендера можно тщательно растереть фрукты прессом для картофеля или протереть через металлическое сито).
- Добавьте в теплое пюре обычный и ванильный сахар, тщательно перемешайте.
- В отдельном стакане смешайте кукурузный крахмал с 50 миллилитрами холодной воды и взбейте венчиком или чайной ложкой, чтобы крахмальная смесь получилась без осадка.
- Тонкой струйкой влейте разбавленный крахмал в яблочную массу, непрерывно перемешивая венчиком, чтобы избежать образования комочков.
- Поставьте сотейник на умеренный огонь и варите крем, постоянно активно помешивая деревянной или силиконовой лопаткой вдоль дна и стенок.
- Доведите массу до появления первых больших пузырьков кипения и проварите ровно одну минуту, чтобы крахмал полностью заварился и загустел.
- Сразу снимите сотейник с плиты. Пока горячая масса еще излучает жар, добавьте в нее разломанный на мелкие кусочки темный шоколад.
- Оставьте его на полминуты, чтобы он растаял в горячем пюре, после чего интенсивно перемешайте смесь венчиком до получения глянцевой, темно-шоколадной однородной структуры (если вместо плитки используется сухой какао-порошок, его следует смешать с сахаром и ввести в пюре еще до заваривания крахмала).
- Горячий шоколадный пудинг разлейте порционно в стеклянные креманки, порционные пиалы или небольшие керамические баночки.
- Накройте поверхность пищевой пленкой "в контакт", чтобы сверху не образовалась плотная пленка от контакта с воздухом, дайте остыть до комнатной температуры и отправьте в холодильник как минимум на 2 – 3 часа (а лучше всего – на всю ночь).
- После охлаждения десерт прекрасно стабилизируется, приобретает консистенцию плотного мусса и легко набирается ложкой.
- Перед подачей украсьте пудинг листиками свежей мяты, тертым белым шоколадом или поджаренными измельченными орехами.