Это действительно вкуснее и проще, чем "Нутелла": густой шоколадный пудинг из яблок за 15 минут

Когда дома собирается обильный урожай яблок, привычные пироги, компоты и варенье быстро надоедают, а дети нередко наотрез отказываются есть свежие плоды. Однако существует простой и изящный способ превратить обычные садовые фрукты в настоящий кондитерский шедевр.

Густой, блестящий яблочно-шоколадный пудинг по текстуре и насыщенности легко соперничает с дорогими десертными пастами вроде "Нутеллы", но не содержит лишнего жира, пальмового масла или химических загустителей. Естественная пектиновая кислинка яблок безупречно уравновешивает сладость и горчинку темного шоколада, создавая нежный, тающий десерт, который прекрасно подходит как самостоятельное лакомство в креманках или как роскошная намазка на хрустящие утренние тосты. Как быстро приготовить яблочный пудинг? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов очищенных яблок;

– 100 граммов темного шоколада;

– 50 граммов сахара;

– 25 граммов кукурузного крахмала;

– 150 миллилитров воды;

– ванильный сахар или щепотка корицы по желанию. Приготовление: Спелые яблоки тщательно вымойте, снимите тонкую кожуру острым ножом или овощечисткой, удалите семенные гнезда с плодоножками и нарежьте мякоть небольшими кубиками одинакового размера. Переложите нарезанные фрукты в сотейник или кастрюлю с толстым дном, влейте 100 миллилитров чистой питьевой воды, накройте крышкой и поставьте на средний огонь. Тушите яблоки примерно 7 – 10 минут, периодически встряхивая посуду, пока кусочки полностью не размягчатся и не начнут легко разваливаться при нажатии лопаткой. Снимите сотейник с огня и измельчите горячую яблочную массу погружным блендером до абсолютно однородного, гладкого и шелковистого состояния без малейших комочков (при отсутствии блендера можно тщательно растереть фрукты прессом для картофеля или протереть через металлическое сито). Добавьте в теплое пюре обычный и ванильный сахар, тщательно перемешайте. В отдельном стакане смешайте кукурузный крахмал с 50 миллилитрами холодной воды и взбейте венчиком или чайной ложкой, чтобы крахмальная смесь получилась без осадка. Тонкой струйкой влейте разбавленный крахмал в яблочную массу, непрерывно перемешивая венчиком, чтобы избежать образования комочков. Поставьте сотейник на умеренный огонь и варите крем, постоянно активно помешивая деревянной или силиконовой лопаткой вдоль дна и стенок. Доведите массу до появления первых больших пузырьков кипения и проварите ровно одну минуту, чтобы крахмал полностью заварился и загустел. Сразу снимите сотейник с плиты. Пока горячая масса еще излучает жар, добавьте в нее разломанный на мелкие кусочки темный шоколад. Оставьте его на полминуты, чтобы он растаял в горячем пюре, после чего интенсивно перемешайте смесь венчиком до получения глянцевой, темно-шоколадной однородной структуры (если вместо плитки используется сухой какао-порошок, его следует смешать с сахаром и ввести в пюре еще до заваривания крахмала). Горячий шоколадный пудинг разлейте порционно в стеклянные креманки, порционные пиалы или небольшие керамические баночки. Накройте поверхность пищевой пленкой "в контакт", чтобы сверху не образовалась плотная пленка от контакта с воздухом, дайте остыть до комнатной температуры и отправьте в холодильник как минимум на 2 – 3 часа (а лучше всего – на всю ночь). После охлаждения десерт прекрасно стабилизируется, приобретает консистенцию плотного мусса и легко набирается ложкой. Перед подачей украсьте пудинг листиками свежей мяты, тертым белым шоколадом или поджаренными измельченными орехами.