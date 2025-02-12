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Новости Вкусно Выпечка и десерты Это не только легко, но и сказочно вкусно: штрудель из лаваша с вишней и сыром
12 февраля, 10:45
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Это не только легко, но и сказочно вкусно: штрудель из лаваша с вишней и сыром

Лилия Имбировская-Сиваковская

Этот штрудель обязательно войдет в перечень ваших любимых десертов. вам не придется долго над ним колдовать, а результат превзойдет все ожидания.

Штрудель из лаваша – это упрощенная версия любимой выпечки, которая дарит так же невероятный вкус и станет прекрасным поводом для семейного или дружеского чаепития. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту суперфиналистки кулинарного шоу "МастерШеф" Ольги Рябенко, которым она поделилась в своем инстаграме.

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Рецепт штруделя из лаваша с вишней и творогом

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 лаваша;
– 380 творога;
– 1 яйцо;
– 1 желток;
– 2 столовые ложки сахара;
– 300 граммов вишни без косточек;
– 2 чайные ложки кунжутных семян.

Приготовление:

  1. Смешайте творог с яйцом и сахаром до однородной массы.
  2. Распределите полученную смесь по поверхности лаваша.
  3. Разморозьте вишню, если она была заморожена, и удалите лишнюю жидкость.
  4. Сверните два лаваша в рулет и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  5. Смажьте рулеты желтком и посыпьте кунжутными семечками.
  6. Выпекайте в духовке при температуре 190 градусов в течение 40 – 45 минут.
  7. Дайте рулетам остыть перед нарезанием.
  8. Подавайте с шариком мороженого или сметаной.

Приятного аппетита!

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