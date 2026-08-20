Новинка среди консервированных блюд: что особенного в шведском салат с огурцами

Огурцы на зиму не обязательно заготавливать традиционным способом. Когда урожай обильный, хорошо иметь под рукой рецепт салата, который можно сразу подать к картофелю, мясу или просто поставить на стол в качестве готовой закуски.

Шведский салат из огурцов – как раз из таких заготовок, пишет Przyslij przepis. В нем огурцы смешиваются с луком, несколько часов настаиваются с солью, а затем дозревают в маринаде с уксусом, маслом, сахаром и специями. После пастеризации банки хорошо хранятся до зимы, но открываются, как правило, значительно раньше. Как приготовить салат из огурцов и лука на зиму? Время : 30 минут + 6 часов настаивания + пастеризация

: 30 минут + 6 часов настаивания + пастеризация Порций: зависит от объема банок Ингредиенты:

– 2 килограмма огурцов;

– 4 луковицы;

– 1 полная столовая ложка соли.

Для маринада:

– 1 стакан уксуса 10%;

– 1 стакан растительного масла;

– 1,5 стакана сахара;

– 1 чайная ложка семян горчицы;

– 1 чайная ложка черного перца горошком;

– 1 чайная ложка душистого перца;

– 3 лавровых листа. Приготовление: Огурцы хорошо вымойте и тонко нарежьте кружочками. Переложите их в большую миску. Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами и добавьте к огурцам. Посыпьте овощи полной столовой ложкой соли, хорошо перемешайте и оставьте как минимум на 6 часов, чтобы огурцы пустили сок. Для маринада налейте в кастрюлю уксус, масло и добавьте сахар. Всыпьте семена горчицы, черный перец горошком, душистый перец и лавровый лист. Доведите маринад до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Снимите с огня и оставьте остывать. Через 6 часов отожмите огурцы с луком от лишнего сока. Переложите овощи в большую миску или кастрюлю, залейте охлажденным маринадом и тщательно перемешайте. Разложите салат вместе с маринадом по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками. Пастеризуйте банки примерно 10 минут после закипания воды. После пастеризации достаньте банки, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.