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20 августа, 18:17
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Новинка среди консервированных блюд: что особенного в шведском салат с огурцами

Лилия Имбировская-Сиваковская

Огурцы на зиму не обязательно заготавливать традиционным способом. Когда урожай обильный, хорошо иметь под рукой рецепт салата, который можно сразу подать к картофелю, мясу или просто поставить на стол в качестве готовой закуски.

Шведский салат из огурцов – как раз из таких заготовок, пишет Przyslij przepis. В нем огурцы смешиваются с луком, несколько часов настаиваются с солью, а затем дозревают в маринаде с уксусом, маслом, сахаром и специями. После пастеризации банки хорошо хранятся до зимы, но открываются, как правило, значительно раньше.

Как приготовить салат из огурцов и лука на зиму?

  • Время: 30 минут + 6 часов настаивания + пастеризация
  • Порций: зависит от объема банок

Ингредиенты:
– 2 килограмма огурцов;
– 4 луковицы;
– 1 полная столовая ложка соли.
Для маринада:
– 1 стакан уксуса 10%;
– 1 стакан растительного масла;
– 1,5 стакана сахара;
– 1 чайная ложка семян горчицы;
– 1 чайная ложка черного перца горошком;
– 1 чайная ложка душистого перца;
– 3 лавровых листа.

Приготовление:

  1. Огурцы хорошо вымойте и тонко нарежьте кружочками. Переложите их в большую миску.
  2. Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами и добавьте к огурцам.
  3. Посыпьте овощи полной столовой ложкой соли, хорошо перемешайте и оставьте как минимум на 6 часов, чтобы огурцы пустили сок.
  4. Для маринада налейте в кастрюлю уксус, масло и добавьте сахар. Всыпьте семена горчицы, черный перец горошком, душистый перец и лавровый лист.
  5. Доведите маринад до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Снимите с огня и оставьте остывать.
  6. Через 6 часов отожмите огурцы с луком от лишнего сока.
  7. Переложите овощи в большую миску или кастрюлю, залейте охлажденным маринадом и тщательно перемешайте.
  8. Разложите салат вместе с маринадом по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками.
  9. Пастеризуйте банки примерно 10 минут после закипания воды.
  10. После пастеризации достаньте банки, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

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