Новинка среди консервированных блюд: что особенного в шведском салат с огурцами
Огурцы на зиму не обязательно заготавливать традиционным способом. Когда урожай обильный, хорошо иметь под рукой рецепт салата, который можно сразу подать к картофелю, мясу или просто поставить на стол в качестве готовой закуски.
Шведский салат из огурцов – как раз из таких заготовок, пишет Przyslij przepis. В нем огурцы смешиваются с луком, несколько часов настаиваются с солью, а затем дозревают в маринаде с уксусом, маслом, сахаром и специями. После пастеризации банки хорошо хранятся до зимы, но открываются, как правило, значительно раньше.
Как приготовить салат из огурцов и лука на зиму?
- Время: 30 минут + 6 часов настаивания + пастеризация
- Порций: зависит от объема банок
Ингредиенты:
– 2 килограмма огурцов;
– 4 луковицы;
– 1 полная столовая ложка соли.
Для маринада:
– 1 стакан уксуса 10%;
– 1 стакан растительного масла;
– 1,5 стакана сахара;
– 1 чайная ложка семян горчицы;
– 1 чайная ложка черного перца горошком;
– 1 чайная ложка душистого перца;
– 3 лавровых листа.
Приготовление:
- Огурцы хорошо вымойте и тонко нарежьте кружочками. Переложите их в большую миску.
- Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами и добавьте к огурцам.
- Посыпьте овощи полной столовой ложкой соли, хорошо перемешайте и оставьте как минимум на 6 часов, чтобы огурцы пустили сок.
- Для маринада налейте в кастрюлю уксус, масло и добавьте сахар. Всыпьте семена горчицы, черный перец горошком, душистый перец и лавровый лист.
- Доведите маринад до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Снимите с огня и оставьте остывать.
- Через 6 часов отожмите огурцы с луком от лишнего сока.
- Переложите овощи в большую миску или кастрюлю, залейте охлажденным маринадом и тщательно перемешайте.
- Разложите салат вместе с маринадом по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками.
- Пастеризуйте банки примерно 10 минут после закипания воды.
- После пастеризации достаньте банки, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.