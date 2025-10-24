И вкус, и безопасность: сколько времени на самом деле надо варить белые грибы

Грибы – один из лучших даров осеннего сезона. Однако очень важно знать, как их правильно употреблять.

Что бы вы не хотели приготовить из белых грибов – перед этим их надо сварить. Сколько времени это занимает – рассказывает 24 Канал со ссылкой Cookfood.

Сколько времени варят белые грибы?

Свежие белые грибы варите примерно 35 – 40 минут, а если планируете дальше их обжаривать, то достаточно и 20 минут. Перед тем обязательно очистите грибы от мусора и хорошо промойте под проточной водой.

Во время варки регулярно снимайте пену, образующуюся на поверхности. В мультиварке свежие белые грибы готовятся около 40 минут в режиме "Выпечка". Если пользуетесь пароваркой, варите белые грибы примерно 40 минут до готовности.

А вообще хорошим решением будет стушить белые грибы, что предлагаем сделать по рецепту из TikTok __cooking_with_love__.

