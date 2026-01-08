Скумбрия в маринаде без усилий: от красной рыбы просто не отличить
- Скумбрию можно замариновать, чтобы она была на вкус как красная рыба.
- Основные ингредиенты для маринада включают гвоздику, перец, кориандр, соль, сахар, масло и яблочный уксус.
Красная рыба – звезда среди закусок. Но при правильном подходе даже скумбрия может составить ей конкуренцию.
Мастерство украинских хозяек – это умение даже заставить даже самый простой ингредиент смаковать как дорогой шедевр. 24 Канал предлагает убедиться в этом и воспользоваться советами портала "Новые рецепты".
Как вкусно замариновать сельдь?
- Время: 30 минут + маринование
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 замороженные скумбрии;
– лук;
– 250 миллилитров воды;
– 6 цветков гвоздики;
– перец горошком;
– 1/3 чайной душистого молотого перца;
– щепотка кориандра в зернах;
– 2 чайные ложки соли;
– 0,5 чайной ложки сахара;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 2,5 столовой ложки яблочного уксуса.
Приготовление:
- Полностью разморозьте скумбрию, очистите ее от внутренностей, отрежьте голову и нарежьте порционными кусочками.
- По желанию снимите кожу, так рыба будет более нежной.
- Приготовьте маринад: вскипятите воду, добавьте соль, сахар, гвоздику, перец горошком, молотый душистый перец и кориандр. Влейте подсолнечное масло и проварите смесь на слабом огне примерно 1 минуту. В конце добавьте яблочный уксус, снимите с плиты и полностью остудите маринад.
- Нарежьте лук полукольцами. В глубокую миску или стеклянную емкость выкладывайте скумбрию слоями, чередуя ее с луком.
- Залейте рыбу холодным маринадом так, чтобы он полностью покрывал кусочки.
- Накройте емкость и поставьте в холодильник минимум на 12 часов, а лучше на сутки.
Как покупать скумбрию?
Тушка должна иметь металлический блеск и четкие черные линии на спине. Если рыба заморожена в "неестественной" позе – это хороший знак, что ее морозили сразу после вылова, подсказывает Haps.
А еще лед должен быть прозрачным и тонким. В другой ситуации есть риск, что был нарушен температурный режим.