Скумбрия в маринаде без усилий: от красной рыбы просто не отличить

Красная рыба – звезда среди закусок. Но при правильном подходе даже скумбрия может составить ей конкуренцию.

Мастерство украинских хозяек – это умение даже заставить даже самый простой ингредиент смаковать как дорогой шедевр. 24 Канал предлагает убедиться в этом и воспользоваться советами портала "Новые рецепты".

Как вкусно замариновать сельдь?

Время : 30 минут + маринование

Ингредиенты:

– 2 замороженные скумбрии;

– лук;

– 250 миллилитров воды;

– 6 цветков гвоздики;

– перец горошком;

– 1/3 чайной душистого молотого перца;

– щепотка кориандра в зернах;

– 2 чайные ложки соли;

– 0,5 чайной ложки сахара;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 2,5 столовой ложки яблочного уксуса.

Просто и элегантно / Фото "Мастерская идей"

Приготовление:

Полностью разморозьте скумбрию, очистите ее от внутренностей, отрежьте голову и нарежьте порционными кусочками. По желанию снимите кожу, так рыба будет более нежной. Приготовьте маринад: вскипятите воду, добавьте соль, сахар, гвоздику, перец горошком, молотый душистый перец и кориандр. Влейте подсолнечное масло и проварите смесь на слабом огне примерно 1 минуту. В конце добавьте яблочный уксус, снимите с плиты и полностью остудите маринад. Нарежьте лук полукольцами. В глубокую миску или стеклянную емкость выкладывайте скумбрию слоями, чередуя ее с луком. Залейте рыбу холодным маринадом так, чтобы он полностью покрывал кусочки. Накройте емкость и поставьте в холодильник минимум на 12 часов, а лучше на сутки.

Как покупать скумбрию?

Тушка должна иметь металлический блеск и четкие черные линии на спине. Если рыба заморожена в "неестественной" позе – это хороший знак, что ее морозили сразу после вылова, подсказывает Haps.

А еще лед должен быть прозрачным и тонким. В другой ситуации есть риск, что был нарушен температурный режим.