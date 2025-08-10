Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Самый лучший сладкий перец в маринаде: готовим закрутку по рецепту Лилии Цвит
10 августа, 08:25
2

Самый лучший сладкий перец в маринаде: готовим закрутку по рецепту Лилии Цвит

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Маринованный перец может быть использован как закуска для различных блюд и праздников.
  • Он легкий в приготовлении и требует только тех ингредиентов, которые уже есть на вашей кухне.

Маринованный перец станет ярким дополнением не только для картофеля, но и для множества других блюд. Его можно использовать как закуску на праздничном столе – и в тарелке не останется ничего.

Маринованный перец входит в перечень закруток, которые никогда не надоедают. Впрочем, и долго колдовать над консервацией не нужно, поэтому 24 Канал предлагает воспользоваться легким и удачным рецептом любимой Лилии Цвит.

Читайте также Раз, два – и готово: Ефросинина показала, как сварить кукурузу всего за 5 минут

Как заготовить сладкий перец в маринаде?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6 банок по 0,5 литра

Ингредиенты
– 3 килограмма перца;
маринад:
– 1 литр воды;
– 200 миллилитров масла;
– 55 граммов соли;
– 150 миллилитров уксуса;
– 200 граммов меда или сахара 200 граммов меда или сахара;
– 1 столовая ложка душистого перца;
– 5 гвоздик;
– 3 лавровых листа.

Приготовление:

  1. Перец нарезаем порционными кусочками.
  2. Воду кипятим, добавляем все ингредиенты для маринада, хорошо перемешиваем.
  3. Варим перец в маринаде до мягкости.
  4. Раскладываем перцы по банкам и заливаем маринадом.
  5. Прикрываем банки крышками и стерилизуем 20 минут.
  6. Затем закручиваем банки, переворачиваем и укутываем до остывания.
  7. Храним в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

И не забудьте заготовить на зиму любимый лечо на зиму лечо. Это сочетание помидоров и перца будет всегда уместным на вашем столе.