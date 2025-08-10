Маринованный перец станет ярким дополнением не только для картофеля, но и для множества других блюд. Его можно использовать как закуску на праздничном столе – и в тарелке не останется ничего.

Маринованный перец входит в перечень закруток, которые никогда не надоедают. Впрочем, и долго колдовать над консервацией не нужно, поэтому 24 Канал предлагает воспользоваться легким и удачным рецептом любимой Лилии Цвит. Читайте также Раз, два – и готово: Ефросинина показала, как сварить кукурузу всего за 5 минут Как заготовить сладкий перец в маринаде? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6 банок по 0,5 литра Ингредиенты:

– 3 килограмма перца;

маринад:

– 1 литр воды;

– 200 миллилитров масла;

– 55 граммов соли;

– 150 миллилитров уксуса;

– 200 граммов меда или сахара 200 граммов меда или сахара;

– 1 столовая ложка душистого перца;

– 5 гвоздик;

– 3 лавровых листа. Приготовление: Перец нарезаем порционными кусочками. Воду кипятим, добавляем все ингредиенты для маринада, хорошо перемешиваем. Варим перец в маринаде до мягкости. Раскладываем перцы по банкам и заливаем маринадом. Прикрываем банки крышками и стерилизуем 20 минут. Затем закручиваем банки, переворачиваем и укутываем до остывания. Храним в темном и прохладном месте. Приятного аппетита! И не забудьте заготовить на зиму любимый лечо на зиму лечо. Это сочетание помидоров и перца будет всегда уместным на вашем столе.