Самый лучший сладкий перец в маринаде: готовим закрутку по рецепту Лилии Цвит
- Маринованный перец может быть использован как закуска для различных блюд и праздников.
- Он легкий в приготовлении и требует только тех ингредиентов, которые уже есть на вашей кухне.
Маринованный перец станет ярким дополнением не только для картофеля, но и для множества других блюд. Его можно использовать как закуску на праздничном столе – и в тарелке не останется ничего.
Маринованный перец входит в перечень закруток, которые никогда не надоедают. Впрочем, и долго колдовать над консервацией не нужно, поэтому 24 Канал предлагает воспользоваться легким и удачным рецептом любимой Лилии Цвит.
Как заготовить сладкий перец в маринаде?
- Время: 45 минут
- Порций: 6 банок по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 3 килограмма перца;
маринад:
– 1 литр воды;
– 200 миллилитров масла;
– 55 граммов соли;
– 150 миллилитров уксуса;
– 200 граммов меда или сахара 200 граммов меда или сахара;
– 1 столовая ложка душистого перца;
– 5 гвоздик;
– 3 лавровых листа.
Приготовление:
- Перец нарезаем порционными кусочками.
- Воду кипятим, добавляем все ингредиенты для маринада, хорошо перемешиваем.
- Варим перец в маринаде до мягкости.
- Раскладываем перцы по банкам и заливаем маринадом.
- Прикрываем банки крышками и стерилизуем 20 минут.
- Затем закручиваем банки, переворачиваем и укутываем до остывания.
- Храним в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!
