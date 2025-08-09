Лечо – это та закрутка, которая точно должна быть в каждой кладовой. Помидоры и перец создают прекрасную гармонию, которая будет уместной на любой трапезе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
Как приготовить лечо из перца и помидоров на зиму?
- Время: 40 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма красного сладкого перца;
– 1 килограмм томатов;
– 2 зубчика чеснока;
– 60 граммов сахара;
– 10 миллилитров уксуса;
– 80 миллилитров растительного масла;
– 6 горошинок душистого перца;
– соль, копченая паприка по вкусу.
Приготовление:
- Помидоры окуните в кипяток на 10 секунд, снимите кожуру и измельчите в блендере до однородной массы.
- Сладкий перец очистите от семян и перегородок, нарежьте тонкими полосками.
- Чеснок очистите и выдавите чеснок.
- Полученное томатное пюре поставьте на огонь, доведите до кипения, затем добавьте соль, сахар, уксус, растительное масло, горошины черного перца и чеснок.
- Перемешайте, добавьте полоски перца, еще раз доведите смесь до кипения и снимите с плиты.
- Разложите перец в томатном соусе по стерильным банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном до полного остывания.
Приятного аппетита!
