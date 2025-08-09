Лечо – это та закрутка, которая точно должна быть в каждой кладовой. Помидоры и перец создают прекрасную гармонию, которая будет уместной на любой трапезе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Как приготовить лечо из перца и помидоров на зиму?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма красного сладкого перца;

– 1 килограмм томатов;

– 2 зубчика чеснока;

– 60 граммов сахара;

– 10 миллилитров уксуса;

– 80 миллилитров растительного масла;

– 6 горошинок душистого перца;

– соль, копченая паприка по вкусу.

Приготовление:

Помидоры окуните в кипяток на 10 секунд, снимите кожуру и измельчите в блендере до однородной массы. Сладкий перец очистите от семян и перегородок, нарежьте тонкими полосками. Чеснок очистите и выдавите чеснок. Полученное томатное пюре поставьте на огонь, доведите до кипения, затем добавьте соль, сахар, уксус, растительное масло, горошины черного перца и чеснок. Перемешайте, добавьте полоски перца, еще раз доведите смесь до кипения и снимите с плиты. Разложите перец в томатном соусе по стерильным банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном до полного остывания.

Приятного аппетита!

