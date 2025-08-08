Приготовление вареной кукурузы – простой процесс, с которым никогда не возникает никаких проблем. Но 24 Канал советует немного его усовершенствовать по рецепту Павы, которым он поделился в своем инстаграме – так простой перекус превратится в шедевр.

Кстати Раз, два – и готово: Ефросинина показала, как сварить кукурузу всего за 5 минут

Как вкусно приготовить вареную кукурузу?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 литр воды;
– несколько веточек тимьяна;
– 4 кукурузы;
– 200 граммов сливочных плавленых сырков;
– 8 горошков перца;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Вскипятите воду, нарежьте сырки и бросьте их в кастрюлю. Мешайте до полного растворения.
  2. Добавьте остальные ингредиенты и еще раз хорошо перемешайте.
  3. Положите в кастрюлю кукурузу и варите 20 минут под крышкой.

Приятного аппетита!

Вкус будет как у свежей: как правильно заморозить зелень на зиму.