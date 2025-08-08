Приготовление вареной кукурузы – простой процесс, с которым никогда не возникает никаких проблем. Но 24 Канал советует немного его усовершенствовать по рецепту Павы, которым он поделился в своем инстаграме – так простой перекус превратится в шедевр.
Как вкусно приготовить вареную кукурузу?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 литр воды;
– несколько веточек тимьяна;
– 4 кукурузы;
– 200 граммов сливочных плавленых сырков;
– 8 горошков перца;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Вскипятите воду, нарежьте сырки и бросьте их в кастрюлю. Мешайте до полного растворения.
- Добавьте остальные ингредиенты и еще раз хорошо перемешайте.
- Положите в кастрюлю кукурузу и варите 20 минут под крышкой.
Приятного аппетита!
